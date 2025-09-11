関西発“売れる仕組み”をその場で体感！バーチャル大阪駅・お笑い販促・セレッソ大阪広告など最新マーケティングの最前線「マーケティングWeek大阪」開催

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中岳志）は2025年9月24日（水）～26日（金）の3日間、インテックス大阪にて「マーケティングWeek-大阪2025-」を開催します。

本展は、企業の販促・集客・ブランディングを支える最新のマーケティング手法・テクノロジーが一堂に集まる、日本最大級の商談展示会です。

関西ならではのユニークな最新マーケティングが多数出展、“見て・触れて・体感できる”展示も豊富です。

ぜひインテックス大阪の会場までご取材にお越しください。

取材のお申込みはこちら（無料）

"マーケティングWeek-大阪2025-"にはバーチャル大阪駅・お笑い×販促・関西密着ポスティングなど関西ならではのマーケティングサービスが一堂集結

出展サービスを一部ご紹介します。

西日本旅客鉄道 株式会社（JR西日本グループ） バーチャル大阪駅 4.u（ﾌｫｰ・ﾕｰ）JR西日本「バーチャル大阪駅 4.u（ﾌｫｰ・ﾕｰ）」

西日本最大の駅「大阪駅」をまるごとバーチャル上に再現！

バーチャル上に再現・拡張した「バーチャル大阪駅」の取り組みを通じて、JR西日本グループは「リアルでの活躍の場を渇望するバーチャルニーズ」、「ユーザー自らが自律的にコンテンツを生み出す（UGC）」の拡がりに可能性を見出し、リアルアセットを活用したユーザー巻き込み型の施策展開を行っており、リアルとバーチャルの駅を活用したUGCを活性化させるプロモーションをご紹介。

株式会社 KODEKA オモシロく売れる化専属タレントの実演笑売士(R)オモシロく売れる化！関西ならではのマーケティングに注目

オモシロく売れる化する専門会社のお笑い思考マーケティングコミュニケーション×購買心理学で唯一無二のセールスプロモーション。芸人や放送作家がネタ・TV番組をつくる際に使用する思考プロセス【お笑い思考】と社会学における消費者の購買行動モデルを理論化した【購買心理学】を用いてtoB向けサービス, toC向けサービス,デジタル領域,リアル領域問わずにマーケティングの伴走支援を実施。社内メンバーの8割以上が芸人か元芸人の出展ブースにも注目。

株式会社セレッソ大阪 セレッソ大阪トップチーム(男子)のオフィシャルパートナーシップセレッソ大阪 スポーツ×地域創生マーケティング

サスティナビリティ領域の活動にJリーグクラブの中でも先駆的に取り組んでいるセレッソ大阪のセレッソ大阪トップチーム(男子)のオフィシャルパートナーシップ。要望に応じてパートナーシップの内容はカスタマイズ可能。また、企業ごとにオリジナルの活動も行っている。

株式会社 類設計室 類宅配関西No.1のポスティング×デジタルで販促効果最大化！

「つながりを広げ、地域の活力を再生」を志に､関西を中心にポスティング事業とマーケティング事業を展開。700名以上の配布員による地域を知り尽くした配布員のポスティングや自社開発のリアルタイムGPSで配布を見える化に注目！

阪急阪神ホールディングスや京セラなど有力講師によるセミナーも全12講演開催

セミナーを一部ご紹介します。

※敬称略

展示会概要

展示会名：マーケティングWeek-大阪2025-

（https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/osaka/mw.html(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/osaka/mw.html?utm_campaign=rtimes0911&utm_medium=referral&utm_source=intex)）

会 期：2025年9月24日（水）～26日（金）

会 場：インテックス大阪

主 催：RX Japan株式会社

来場登録：無料（事前登録制）

取材のお申込みはこちら（無料）

※一般の来場事前登録はこちら

＞＞ https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/osaka/mw.html(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/osaka/mw.html?utm_campaign=rtimes0911&utm_medium=referral&utm_source=intex)

