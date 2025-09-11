【ドコモ・インシュアランス】火災保険の「お見積もり依頼フォーム」リニューアルのお知らせ
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp）を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村忠義）は、2025年9月11日（木曜）に火災保険の「所有物件用 無料お見積もり依頼フォーム」を刷新すると共に、「賃貸物件用 無料お見積もり依頼フォーム」を開設いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326007&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326007&id=bodyimage2】
「所有物件用 無料お見積もり依頼フォーム」…お見積もり依頼方法をチャット形式に刷新し、お客様の入力負担を大幅に軽減する設計でより手軽にご利用いただけるようになりました。
お見積もり依頼はこちら
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/detailhikaku/start.jsp?directFlg=&reqEst=1
「賃貸物件用 無料お見積もり依頼フォーム」…賃貸物件にお住まいの方専用のお見積もり依頼フォームを新たに開設しました。
お見積もり依頼はこちら
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/est-rental/
ご依頼いただいた内容をもとにドコモスマート保険ナビよりお客さまのご要望に沿ったお見積もりをご案内いたします。
火災保険のご加入、お見直しにぜひご活用ください！
-----------------------------
また、現在ドコモスマート保険ナビでは2025年9月30日（火）まで火災保険お見積もり＆新規ご成約Wキャンペーンを開催中です。
キャンペーンの詳細は下記URLよりご確認ください。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/di/campaign.html
-----------------------------
火災保険をお探しの方はぜひこの機会にドコモスマート保険ナビの火災保険 無料お見積もり依頼フォームをご利用をご検討ください。
これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険を提案してまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
【株式会社ドコモ・インシュアランスについて】
本社：〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-14-10
代表者：代表取締役社長 吉村 忠義
設立：2000年9月14日
資本金：4億9千5百万円
ホームページ：https://hoken-navi.docomo.ne.jp/
火災保険：https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/
事業内容：
損害保険・生命保険代理業務及び募集に関する業務
金融業務及びこれに関するコンサルティング業務
保険代理店ならびに金融業界向けASPサービスの提供
情報提供サービス業、情報処理サービス業
テレマーケティング事業
人材育成および、能力開発に関する研修の企画、制作、運営
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
