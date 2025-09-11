「植物にとってのスペシャルケア」コスメのような肥料に新しく２つの製品が仲間入り！

日東エフシー株式会社

観葉植物をはじめ多肉植物や塊根植物など幅広い植物にお使いいただける新商品

2025年8月29日（金）に、自然暮らし（日東エフシー株式会社）より一般家庭向けの肥料ブランド「自然暮らし」において、観葉植物や多肉植物など幅広い植物に使用できる２つの新製品、「水に溶かして速く効く粉末液肥」「水でうすめるカルシウム液肥」をリリースいたしました。

ガラス瓶に入ったオールインワン肥料「水に溶かして速く効く粉末液肥」

肥料には見えないおしゃれなパッケージ「水に溶かして速く効く粉末液肥」

大切な植物を元気に育てたい、早く大きくしたい、花をたくさん咲かせたい・・・そんな時におすすめなのが、植物に必要な栄養成分がひとつになったオールインワン肥料「水に溶かして速く効く粉末液肥」です。

観葉植物をはじめ、草花、多肉植物やビカクシダ、塊根植物など様々な植物に対して高い効果を発揮します。また、土を使用しないハイドロカルチャーや水耕栽培にもご使用いただける、高性能な粉末タイプの液体肥料です。

水１Ｌに付属のスプーン1杯を溶かして、ジョウロで植物に与えてください

使い方は簡単、水１Lに対して付属のスプーンで粉末液肥を1杯すくって溶かすだけ。大切な植物の成長を、水にサッと素早く溶けて速く効く粉末液肥がサポートします。

植物が吸収しやすい速効性の肥料なので、効果を早く実感したい人や、今までの肥料では満足できない人、お気に入りの植物をよりこだわって育てたい人におすすめの肥料です。また容器はデザイン性があるガラス製のジャー容器を使用しており、植物と一緒にインテリア雑貨としても楽しんでいただける製品になっています。

植物を細胞から固くして丈夫で健康的な姿に「水でうすめるカルシウム液肥」

植物を丈夫にし、土壌中の病害虫やカビ菌を抑制「水でうすめるカルシウム液肥」

水溶性のカルシウムで細胞から植物の身体を硬く丈夫にし、酢酸の効果で乾燥耐性の向上と、土壌中の病害虫の予防とカビ菌を抑制させる効果が期待できる、サポートタイプの液体肥料です。

室内の観葉植物の他、乾燥系の植物を締めつつ健康的な株を育てたい場合にも

エケベリア、セダム、ハオルチア、サボテンなどの多肉植物や、乾燥地帯を自生とするアガベなどは、肥料で形が変化しやすく、綺麗な形を維持することが難しいとされています。一方、肥料を使わず水だけで育てると、形はコンパクトでも弱々しい姿になりがちです。

カルシウム液肥を使用することで、栄養（窒素、リン酸、カリウム）を過剰に与えることなく、水だけの栽培よりも固く引き締まった健康的な姿に、また病害虫やカビ菌を抑制しながら育てることが可能です。また、野菜栽培においてはトマトやイチゴなどのカルシウム欠乏症の予防にもお使い頂けます。

プッシュ式なので計量が簡単で、液だれが無く、手が汚れません

計量はプッシュタイプ、水１Lに対してワンプッシュ（約1ml吐出）希釈するだけなのでとっても簡単です。

ぜひエケベリアやセダム、ハオルチアやアガベなどの多肉植物を引き締めて育てたい時や、お部屋の観葉植物を病害虫に強く、カビなどを抑制したい時などにおすすめの製品になっています。

自然暮らしの「水でうすめる液肥シリーズ」で植物の新習慣を

肥料のプロが手掛ける新しい家庭園芸ブランド「自然暮らし」

肥料メーカーの日東エフシーは、70年以上にわたりプロの農業生産者向けに、現場のニーズに合った高品質な肥料や土壌改良材を供給してきました。一般家庭向け園芸ブランド「自然暮らし」は、植物を想い感じる時間を大切に、というコンセプトのもと、これまで培ってきたプロ目線の製品品質と栽培ノウハウから、園芸ユーザーの悩みを解決するため、新しい視点で商品開発やコンテンツ制作をし、植物との生活をトータルでアシストしていきます。

日東エフシー株式会社

愛知県名古屋市港区いろは町1‐23

052-661-4387

shizengurashi@nittofc.co.jp

自然暮らし担当まで