各位

2025年9月11日

株式会社ピーバンドットコム

ピーバンドットコム、メディアプラットフォームnoteにて「IR noteマガジン」参画

～企業の枠を超えた共創IRで投資家にIR記事を届ける新しい試み～





プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 康進、東証スタンダード・名証メイン 3559、以下「当社」）は、2025年9月11日、メディアプラットフォームnoteにて下記「IR noteマガジン」に参画しましたのでお知らせいたします。







■ IR noteマガジンとはIR noteマガジンは、企業の枠を超えた共創により投資家の皆さまにIR記事を届ける新しい試みです。投資家の方は、IR noteマガジンをフォローすることでIR noteマガジン参加企業のIR記事の掲載通知を受け取る事ができ、いち早くIR記事を読むことができるようになります。これにより、IR noteマガジン参加企業は、他の企業に関心を持つ投資家を含めて、より多くの投資家にIR記事を届ける事が可能になります。■ IR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまへIR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまは、ぜひ下記URLからフォローください。■ IR noteマガジンの企画・運営IR noteマガジンは、株式会社ツクルバが発案し、note株式会社と共に中心となって立ち上げた新しい企画です。メディアプラットフォームを提供するnote社が中心となり、IR noteマガジンの運営を行っております。■ IR noteマガジンへの参加を希望される企業の方へIR noteマガジンでは、参加企業を募集しています。参加をご希望の企業様は下記のフォームよりお問い合わせください。https://forms.gle/bEGoNmLqbPiefxBy7ピーバンドットコムは、今後も、IR noteマガジンを含めた“noteでIR”の活用等の積極的なIR活動により、投資家の皆さまとのIRコミュニケーションの向上を行ってまいります。＜noteについて＞noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約5,898万件の作品が誕生。会員数は995万人（2025年5月末時点）に達しています。●URL：https://note.com/●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110●Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note【会社概要】■株式会社ピーバンドットコム「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F代表取締役社長 ： 後藤 康進X：https://x.com/pban_irIRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.htmlnote： https://note.com/p_ban_ir本件に関するお問合わせ先■本件に関するお問い合わせ先株式会社ピーバンドットコム公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/電話番号：03-3261-3431E-mail：ir@p-ban.com問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html関連リンク公式サイトhttps://www.p-ban.com/corporate/IRメールマガジンhttps://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.htmlhttps://x.com/pban_ir