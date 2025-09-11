こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「 TRIANTAN 」2025 FALL/WINTER COLLECTION～フェードカラーで重ねるトラッドウェア～
スポーツ・アウトドア用品を販売する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、“アウトドアをもっと身近に”をコンセプトにしたプライベートブランド「TRIANTAN 2025 FALL/WINTER COLLECTION」を、アルペンアウトドアーズ・アルペンマウンテンズの全国24店舗および公式オンラインストアにて順次発売いたします。
TRIANTAN 2025 FALL/WINTER COLLECTIONは、古着のようなフェード感のあるカラーを多く使用し、色の重なりを楽しめるアイテムを提案します。
定番のコーデュロイやリンスウォッシュデニムに加え、ヴィンテージ加工を施したヘビーオックスのシャツや、メランジの風合いが美しいネルシャツ、カラーネップ糸の両畦編みニットなど、
平面的なソリッドの色ではなく、奥行きがある色を多くラインナップしました。
素材自体も初登場となるメルトンやヘビーダック等、表面に表情のある生地を選択。
どれも古着のような自然な風合いにまとめているため、どのアイテムともコーディネート可能と
なっています。
コンセプトである、快適な都市生活を送るための現代的な機能はそのままに、
TRIANTANのフィルターを通した、新しいテックトラッドの提案をぜひご覧ください。
ブランドサイト（ https://store.alpen-group.jp/product/triantan/ ）では、最新のコレクションをご覧いただけます。
1．商品ラインナップ一例（価格は全て税込）
2．販売店情報
全国のアルペンアウトドアーズ・アルペンマウンテンズおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・アルペンアウトドアーズ・アルペンマウンテンズ店舗一覧：
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=1903&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10&rsprf=
・Alpen Online：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?bid=1903
3．ブランドサイト
https://store.alpen-group.jp/product/triantan/
4．公式Instagram
https://www.instagram.com/triantan_official/
https://digitalpr.jp/table_img/2191/117824/117824_web_1.png
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/