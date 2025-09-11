【MARLMARL】2025年秋冬新作コレクション。9月の第一弾アイテムを発表【baby&kids】

株式会社Yom

ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2025年9月11日(木)に自社ECサイトで、9月12日(金)より全国直営店にて2025年秋冬アイテム第1弾を発売します。

MARLMARLの今シーズンのテーマは“つつむ”

ただ何かを覆うだけでなく、その奥にある“たいせつにしたい気持ち”まで。そっとつつみ込みました。

● スタイ / nagomi（なごみ）赤ちゃんの首元にメイドインジャパンの美しさを。抗菌性高く、よだれが染みにくい高機能スタイ。

「スタイを使っていたら、だんだん匂いが気になってきた」

そんなお悩みに応えるのが、洗うほどに抗菌性が高まり、速乾・吸水力にも優れた未来素材「Plax（プラックス）」。サトウキビ由来のポリ乳酸繊維で、石油由来繊維の代替素材としても注目されています。

裏地には防水シートを圧着し、よだれや吐き戻しからお洋服をしっかりガードします。

nerimokurankoke

各 \4,180_tax in

color：neri / mokuran / koke

● カバーオール / calin（カラン）・collon（コロン）愛らしさと実用性を両立したカバーオール。おうち時間もお出かけも、毎日がもっと愛おしくなる。柔らかなコットンパイル地

お家の中も外出もこれ1枚で。

毎日繰り返すおむつ替えや着替えのたびに、面倒なボタンの開閉を省いた画期的な一着です。

フロントは、布同士がやさしくくっつく「布ファスナー」を採用。面ファスナーのような機能性を持ちながら、より柔らかく静かで、赤ちゃんの肌にも安心です。

さらにウエスト背面が上下に大きく開く構造で、

寝んね・立っち、どんな姿勢でもおむつ替えがスムーズ。

デザインは、角襟がスマートな「calin」と、丸襟の曲線が愛らしい「collon」の2デザイン。

ウエストのゴムは調整も可能calin_blue stripecalin_nany blockscollon_pink stripecollon_pink blocks

各 \8,800_tax in

size : 60cm / 70cm

color：calin_ blue stripe / navy blocks / collon_ pink stripe / pink blocks

● ボディスーツ / bodysuits pintuck frill（ボディスーツ ピンタックフリル）フリルと光沢が織りなす特別な日の装い。写真に残したくなる、とっておきのボディースーツ。

上質な微起毛カットソーに、胸元は光沢のある生地で切り替えた大人びたデザイン。

赤ちゃんの仕草をより愛らしく映すフリルは、ダスティピンクで縁取り、可憐なアクセントを添えました。

ハーフバースデーやお食い初め、1歳のお誕生日に。

すくすくと成長するベビーへ、とびきり素敵なセレモニーを贈ります。

\6,050_tax in

size : 70cm / 80cm / 90cm

color：pintuck frill

● 歯固め / brick（ブリック）遊び心にときめくチョコモチーフの歯固め。“はじめてのひとくち”も特別な瞬間へ。

2019年から22年まで、ギフトのプラスワンアイテムとして大人気だった“まるでチョコ”な歯固めが待望のカムバック！

赤ちゃんが口に入れても安心な、BPAフリーの高品質シリコンを使用しています。

水洗いや煮沸消毒が可能で、食品衛生法の基準もクリアした、安全性と愛らしさを兼ね備えたアイテムです。

pinkgreyred

各 \2,200_tax in

color：pink / grey / red

● タペストリー / tapestry treu（タペストリー トリュー）日常に“幸せ”を飾るタペストリー。大切な日を家族で分かち合うアニバーサリーギフト。

お名前を刺しゅうして、いつでも大切な日を思い出せるタペストリー。

誕生から100日記念、ハーフバースデーなどの節目の写真と一緒に飾れば、お子さまの成長を感じられる特別な空間に。

インテリアや日々の暮らしにも溶け込む、透け感のあるグラフチェック生地。ずっと記念に撮っておきたくなるメモリアルなアイテムです。

graph goldgraph white

各 \2,200_tax in

color：graph gold / graph white

● 月齢カード/ monthly card hope（マンスリーカード ホープ）

成長のかけがえのない日々を思い出に。親子の想いを未来へ残す月齢カードセット。

生まれた日から、はじめての誕生日まで。特別な1年を綴る14枚の月齢カードセット。

つい何枚も写真を撮ってしまう新生児期。月齢カードと一緒に残せば、後から見返しても「いつの写真だろう？」と迷うことがありません。

裏面にはメッセージや写真を残せるスペースも。

成長したわが子へのプレゼントとして、未来に愛情を届けます。

\3,300_tax in

set Includes : カード14枚、デコレーションシール、専用ケース

25AW New Collection :https://www.marlmarl.com/

■MARLMARLとは

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)