【MARLMARL】2025年秋冬新作コレクション。9月の第一弾アイテムを発表【baby&kids】
ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2025年9月11日(木)に自社ECサイトで、9月12日(金)より全国直営店にて2025年秋冬アイテム第1弾を発売します。
MARLMARLの今シーズンのテーマは“つつむ”
ただ何かを覆うだけでなく、その奥にある“たいせつにしたい気持ち”まで。そっとつつみ込みました。
● スタイ / nagomi（なごみ）赤ちゃんの首元にメイドインジャパンの美しさを。抗菌性高く、よだれが染みにくい高機能スタイ。
「スタイを使っていたら、だんだん匂いが気になってきた」
そんなお悩みに応えるのが、洗うほどに抗菌性が高まり、速乾・吸水力にも優れた未来素材「Plax（プラックス）」。サトウキビ由来のポリ乳酸繊維で、石油由来繊維の代替素材としても注目されています。
裏地には防水シートを圧着し、よだれや吐き戻しからお洋服をしっかりガードします。
neri
mokuran
koke
各 \4,180_tax in
color：neri / mokuran / koke
● カバーオール / calin（カラン）・collon（コロン）愛らしさと実用性を両立したカバーオール。おうち時間もお出かけも、毎日がもっと愛おしくなる。
柔らかなコットンパイル地
お家の中も外出もこれ1枚で。
毎日繰り返すおむつ替えや着替えのたびに、面倒なボタンの開閉を省いた画期的な一着です。
フロントは、布同士がやさしくくっつく「布ファスナー」を採用。面ファスナーのような機能性を持ちながら、より柔らかく静かで、赤ちゃんの肌にも安心です。
さらにウエスト背面が上下に大きく開く構造で、
寝んね・立っち、どんな姿勢でもおむつ替えがスムーズ。
デザインは、角襟がスマートな「calin」と、丸襟の曲線が愛らしい「collon」の2デザイン。
ウエストのゴムは調整も可能
calin_blue stripe
calin_nany blocks
collon_pink stripe
collon_pink blocks
各 \8,800_tax in
size : 60cm / 70cm
color：calin_ blue stripe / navy blocks / collon_ pink stripe / pink blocks
● ボディスーツ / bodysuits pintuck frill（ボディスーツ ピンタックフリル）フリルと光沢が織りなす特別な日の装い。写真に残したくなる、とっておきのボディースーツ。
上質な微起毛カットソーに、胸元は光沢のある生地で切り替えた大人びたデザイン。
赤ちゃんの仕草をより愛らしく映すフリルは、ダスティピンクで縁取り、可憐なアクセントを添えました。
ハーフバースデーやお食い初め、1歳のお誕生日に。
すくすくと成長するベビーへ、とびきり素敵なセレモニーを贈ります。
\6,050_tax in
size : 70cm / 80cm / 90cm
color：pintuck frill
● 歯固め / brick（ブリック）遊び心にときめくチョコモチーフの歯固め。“はじめてのひとくち”も特別な瞬間へ。
2019年から22年まで、ギフトのプラスワンアイテムとして大人気だった“まるでチョコ”な歯固めが待望のカムバック！
赤ちゃんが口に入れても安心な、BPAフリーの高品質シリコンを使用しています。
水洗いや煮沸消毒が可能で、食品衛生法の基準もクリアした、安全性と愛らしさを兼ね備えたアイテムです。
pink
grey
red
各 \2,200_tax in
color：pink / grey / red
● タペストリー / tapestry treu（タペストリー トリュー）日常に“幸せ”を飾るタペストリー。大切な日を家族で分かち合うアニバーサリーギフト。
お名前を刺しゅうして、いつでも大切な日を思い出せるタペストリー。
誕生から100日記念、ハーフバースデーなどの節目の写真と一緒に飾れば、お子さまの成長を感じられる特別な空間に。
インテリアや日々の暮らしにも溶け込む、透け感のあるグラフチェック生地。ずっと記念に撮っておきたくなるメモリアルなアイテムです。
graph gold
graph white
各 \2,200_tax in
color：graph gold / graph white
● 月齢カード/ monthly card hope（マンスリーカード ホープ）
成長のかけがえのない日々を思い出に。親子の想いを未来へ残す月齢カードセット。
生まれた日から、はじめての誕生日まで。特別な1年を綴る14枚の月齢カードセット。
つい何枚も写真を撮ってしまう新生児期。月齢カードと一緒に残せば、後から見返しても「いつの写真だろう？」と迷うことがありません。
裏面にはメッセージや写真を残せるスペースも。
成長したわが子へのプレゼントとして、未来に愛情を届けます。
\3,300_tax in
set Includes : カード14枚、デコレーションシール、専用ケース
25AW New Collection :
https://www.marlmarl.com/
■MARLMARLとは
MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。
高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。
▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)
▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)
【会社概要】
会社名：株式会社Yom
英語名： Yom Co.,Ltd
所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F
代表者： 代表取締役 深澤和弥
設立 ： 2012年11月
URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)