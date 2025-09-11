猛暑で急増するマダニ被害、布団・ペット用品クリーニングで対策を！しももとクリーニングへの問い合わせが前年同期比300％増

有限会社 しももとクリーニング

記録的な猛暑が続く中、マダニによる健康被害への関心が高まり、予防対策として布団クリーニングを検討する家庭が急増しています。

高知県四万十町で羽毛布団・綿布団の宅配クリーニングサービスを展開するしももとクリーニングでは、7月以降「マダニ対策として布団をクリーニングしたい」との問い合わせが前年同期比300％に増加。さらに、飼い犬や飼い猫がマダニを家庭内に持ち込むケースへの対応として、ペット用品クリーニングの需要も急拡大しています。

科学的根拠に基づく「洗浄＋高温乾燥」のメカニズム

一般的にマダニ対策として水洗いが推奨されますが、実は洗浄だけではマダニを完全に死滅させることはできません。マダニは非常に生命力が強く、水中でも数時間から数日間生存することが可能です。そのため、真の対策には洗浄後の高温処理が不可欠となります。

しももとクリーニングでは、まず40度前後の温水で徹底洗浄を行い、その後80度以上の高温乾燥処理を20分以上継続することで、マダニの成虫から卵までを死滅させる科学的根拠のある方法を採用しています。

「多くのお客様が『洗えば大丈夫』と思われがちですが、マダニ対策では高温処理が最も重要な工程です。当社では布団だけでなくペット用品も同じ基準で洗浄・乾燥し、家族全員の健康を守ります」と下元専務は話します。

深刻化するマダニ被害と家庭への影響

今夏の異例の暑さは、マダニの活動を活発化させています。厚生労働省によると、マダニ媒介感染症の患者数は年々増加傾向にあり、特に7月から9月にかけてピークを迎えます。2025年はすでに過去最多を更新し、小さなお子様や高齢者にとって深刻な脅威となっています。

屋外でのレジャー活動後、衣服や靴に付着したマダニが家庭内に持ち込まれ寝具に移るケースや、ペットの散歩後に毛に付着したマダニがソファや布団に移る事例も急増しています。

「キャンプ後の布団が心配」「草むらで遊んだ子どもの寝具をどうすべきか」といった相談に加え、「散歩後の犬がソファで寝るのでペット用品も一緒にクリーニングしたい」「猫のお気に入りのブランケットのマダニが気になる」といった声が多く寄せられています。ペットも家族の一員として暮らす現代において、ペット用品のマダニ対策は人間の健康を守る上でも欠かせません。

主要サービスの特徴

完全個別洗い

他のお客様の布団やペット用品と一緒に洗わず、交差汚染リスクを排除。1枚ずつ丁寧に対応することで衛生面を徹底。

水洗い＋高温乾燥クリーニング

ドライクリーニングでは落とせない水溶性の汚れや微細な異物まで除去。洗浄後の高温乾燥でマダニ成虫から卵まで確実に死滅。

水洗洗浄機高温乾燥機

植物性100％無添加石けん

化学洗剤不使用で肌に優しく、アレルギー体質や小さなお子様、ペットにも安心。環境にも配慮。

四万十川源流水による洗浄

日本最後の清流と呼ばれる四万十川源流水を使用。天然水が繊維の奥まで浸透し、サラサラふんわりの仕上がりを実現。 ペット用品専門対応

犬・猫用のクッション、ブランケット、タオルなどにも対応。毛やニオイ除去と合わせてマダニ対策を実施。

清流四万十川

宅配サービスと顧客評価

専用の配送キットにより、自宅にいながら布団やペット用品の集荷・配送まで完結。重い布団を持ち運ぶ必要がなく、高齢者や小さな子ども・ペットがいる家庭から高い支持を得ています。全国対応で、通常7～10営業日で返却可能。

ペット用品については、「ペットを飼われているお客様専用コース」を2023年より新しく新設し、布団と一緒にまとめて注文することで配送料の節約も可能で、家庭全体のマダニ対策を効率的に行えるパッケージプランも提供している。

顧客満足度調査では**97％が「満足」または「非常に満足」**と回答。特に「仕上がりの品質」「衛生面への配慮」「スタッフの対応」で高い評価を獲得している。

「仕上がりの良さに驚いた」「完全個別洗いなので安心」「愛犬のクッションも快適に」「無添加石けんなので家族に優しい」といった声が寄せられ、リピート率は90％を超えています。

企業の社会的役割と今後の展望

お店に寄せられるお客様からのお手紙

しももとクリーニングは、家庭の健康と快適な睡眠環境の維持、そしてペットとの共生を使命とする地域密着型企業です。四万十川の水資源を活用しつつ、浄化処理で環境負荷低減にも取り組んでいます。

同社では今回の需要増を一時的なものではなく、健康意識の高まりとペット飼育世帯の増加による長期的なトレンドと捉えています。秋冬にはインフルエンザやノロウイルス対策としての需要も見込まれ、法人向けサービス拡充や新技術開発を進めながら、全国の寝具・ペット用品ケア文化の向上に貢献していきます。

しももとクリーニング平串工場お問い合わせ先

有限会社 しももとクリーニング

〒786-0026 高知県高岡郡四万十町平串470-16

電話：0880-22-8837(#)

FAX：0880-22-8838(#)

ウェブサイト：https://shimomoto-cl.co.jp

メール：info@shimomoto-cl.co.jp

営業時間：平日9:00-18:00、土曜9:00-15:00（日祝休み）

会社概要

しももとクリーニングは、四万十川の豊かな自然環境を活かした布団・ペット用品専門クリーニングサービスを展開。創業以来「完全個別洗い」と天然素材にこだわった洗浄技術で全国から信頼を集め、年間処理能力15,000枚、従業員10名の体制で事業を展開しています。近年はペット用品クリーニング事業も拡大し、人とペットが共に健康で快適に暮らせる環境づくりに貢献しています。