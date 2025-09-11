TVアニメ「よふかしのうた Season2」の限定オリジナルラベル缶が全国のサントリー自販機にて9月16日より販売開始

株式会社スペースファクトリーTVアニメ「よふかしのうた Season2」の限定オリジナルラベル缶

エンターテインメント商品・サービスの企画・開発を行う株式会社スペースファクトリー(本社：東京都千代田区)は原作の累計発行部数が500万部を超える大人気コミックスのアニメーション作品TVアニメ「よふかしのうた Season2」のTAG LIVE LABEL（オリジナルラベル缶）を、全国100箇所のサントリー自販機で9月16日（火）から順次販売開始いたします。

ラベルはランダムで全10種を予定しており、数量限定でアクリルキーホルダー付きの当たり缶も登場します。なお、販売期間は10月13日（火）までを予定しております。

商品情報

■オリジナルラベル缶とは

本商品は、剥がすとステッカーとして使えるラベルがついたオリジナルドリンク缶です。主人公の夜守コウ、七草ナズナをはじめメインキャラクターたちと場面写をあしらった全10種のラベルがランダムで登場します。さらに、数量限定の当たり缶には、出てきた缶と同じデザインのアクリルキーホルダーが付属します。

■「よふかしのうた」ラベル缶 デザイン（全10種）

・夜守 コウ＆七草 ナズナ

・七草 ナズナ(2種）

・朝井 アキラ

・桔梗 セリ

・平田 ニコ

・本田 カブラ

・小繁縷 ミドリ

・蘿蔔 ハツカ

・鶯 餡子

■販売場所

設置場所マップ(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15e808J-oL8PYeakUWAz03PNBIj9ms0Y&ll=37.72517355425918%2C135.9875647301364&z=6)

※自販機により商品の投入および販売開始時間は異なります。予めご了承ください。

※販売開始時間のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

■販売期間

2025年9月16日（火）～10月13日（火）

■販売価格

1個 800円（税込）

※ラベルはランダム全10種類です。

※缶の中身はレモンスカッシュ（350ml）です。

TVアニメ「よふかしのうた」

よふかしのうた

TVアニメ『よふかしのうた Season2』は2025年7月4日（金）より全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて毎週金曜23時30分から放送中。

吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。

吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。ナズナの隠された過去とは？なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか？ そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――？

コウ、ナズナ、餡子……

楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる！

【TAG LIVE LABEL とは】

『TAG LIVE LABEL』は、Suntory Beverage & Foodが提供するイベントなどにあわせてオリジナルラベル缶を製造し、自販機を活用してランダムのドリンク販売ができる新たなサービスです。

関連情報

株式会社スペースファクトリー株式会社スペースファクトリー

株式会社スペースファクトリーではデジタルからリアルまで幅広いジャンルのエンターテイメント商品の企画・開発を行っております。

HP: https://space-factory.co.jp/

X（旧Twitter）: @tweet_spaceF

Instgram: https://www.instagram.com/insta_spacef/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社スペースファクトリー：広報担当

e-mail：info@space-factory.jp

電話：03-6260-9440



※本プレスリリースの画像はイメージです。

※本プレスリリースの内容は 2025年9月11日（木）時点のものであり、予告なく変更する場合があります