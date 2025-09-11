ビューティガレージ、セット椅子の無料引き取りを行う「セット椅子買い替え応援キャンペーン」を期間限定で実施

株式会社ビューティガレージ

プロ向け美容商材EC最大手の株式会社ビューティガレージ（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：野村秀輝）は、本日より期間内にセット椅子を購入した希望者を対象に、不要なセット椅子を無料で引き取る「セット椅子買い替え応援キャンペーン」を開始いたします。

本キャンペーンは、ご購入いただいたセット椅子の台数分だけ不要なセット椅子を無料で引き取るというサービスになっており、届いたセット椅子の箱に入れて配送業者に引き渡すだけで、簡単に不要なセット椅子の下取りが完了します。引き取り業者を探して手配する作業も、引き取りにかかる運送費用も一切不要で、手軽にセット椅子の買い替えをすることができます。

不要なセット椅子の引き取りを当社がまとめて無料で引き受けることにより、「処分方法がわからない」「処分に費用がかかる」などのサロン様の悩みを一気に解決。買い替えやサロンの雰囲気づくりに、より手軽に踏み出せるよう後押しをします。

サロンインテリアの買い替えにおけるストレスをなくす、新しいスタンダードへの第一歩となるサービスです。

■セット椅子買い替え応援キャンペーン 概要

キャンペーン期間：2025年9月11日（木）～2025年12月25日（木）

対象：期間内にビューティガレージオンラインショップにて「買い替えサービスを希望する」にチェックを入れてセット椅子をご購入いただいた方

引き取り対象商品：一般的な美容室用セット椅子（バーバーチェア、リクライニングチェアや電動チェアなどは引き取り不可）

＜不要なセット椅子の引き取りまでのフロー＞

１. ビューティガレージオンラインショップにて、商品ページ内「買い替えサービスを希望する」にチ ェックを入れ、お好みのセット椅子を購入する。

２. 新しいセット椅子を受け取り、配送スタッフに集荷希望日を伝える。

３. 不要なセット椅子を分解し（分解方法は特設サイト内動画をご参照ください）、新しいセット椅子 が入っていた段ボールに収納する。

４. 同梱されていた専用伝票を貼り、指定した集荷日に「西濃運輸」集荷スタッフへ渡す。

５. 無料でセット椅子の引き取りが完了。

■キャンペーン詳細

https://www.beautygarage.jp/pickup/setchair-renewal-service