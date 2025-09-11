コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」、利用企業数3,000社・アクティブユーザー拠点数6,000拠点を突破！

株式会社シンカ

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻 高宏、以下「シンカ」）は、当社が提供する「カイクラ」の利用企業数 3,000社、アクティブユーザー拠点数が6,000拠点を突破したことをお知らせいたします。

「カイクラ」は、電話やメール、ビデオ通話、SMS、LINEなど、多様なコミュニケーション手段を一つのプラットフォームで一元管理できるサービスです。顧客とのやり取りが自動的に整理されるため、担当者以外でもスムーズに経緯を把握でき、顧客対応の質向上や業務効率化に貢献します。

2014年のサービス提供開始以来、私たちはユーザーの皆様の声に耳を傾け、継続的な機能改善とアップデートを行ってきました。その結果、業務効率化や顧客対応品質の向上はもちろん、担当者間の情報共有が円滑になることで、従業員満足度の向上にもつながったとのお声を多数いただいております。

今回の3,000社・6,000拠点突破は、企業の顧客対応における生産性向上という「カイクラ」の価値が、より多くの企業に認められている証だと考えております。今後も「カイクラ」を通じて、あらゆる企業のコミュニケーションを円滑にし、より快適なビジネス環境の実現に貢献してまいります。

*1：利用企業数は、獲得した企業のうち、解約によりカイクラを利用しなくなった企業を除いた、現在利用中の企業数

*2：アクティブユーザー拠点数は獲得したカイクラユーザーのうち、解約によりカイクラを利用しなくなったユーザーを除いたユーザー数

次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

株式会社シンカについて

社名 ：株式会社シンカ（東証グロース：149A）

代表者 ：代表取締役社長CEO 江尻 高宏

所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階

設立：2014年1月8日

事業内容：ITを活用したシステム企画・開発及び運用、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運用、ITサービス利用のコンサルティング

資本金：391百万円

従業員数：71名（2025年6月30日時点）

URL：https://www.thinca.co.jp/

