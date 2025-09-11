株式会社エーアイ

高品質音声認識システムvGate(R)を開発・提供する株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は2025年10月2日（木）～3日（金）に株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)が主催する「ATRオープンハウス2025」に出展することをお知らせします。

「ATRオープンハウス2025」出展概要

エーアイは、2025年10月2日（木）～3日（金）に株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)が主催する「ATRオープンハウス2025」に出展いたします。

今年は「AI音声合成・音声認識・音のAI検査ソリューション」と題しまして、

最新の深層学習を用いた音声合成・音声認識の各種製品、機械製品や生産設備の稼働音や振動を分析し、正常状態との違いを数値によって見える化する音のAI検査ソリューションをご紹介いたします。

そのほか、ATR波動工学研究所との共同研究開発の紹介として、「災害実動機関向け現場活動情報通信システム」の出展も行います。

イベントの詳細は、下記のとおりです。

■ATRオープンハウス2025 「社会課題と向き合う科学技術の最前線」

会 期：2025年10月2日（木）～3日（金）10:00～17:00

会 場：ATR（けいはんな学研都市）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.atr.jp/expo

※ATRオープンハウス2025のページへ移動します。

皆様のお越しをお待ちしております。

※掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。