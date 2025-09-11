Mcl1阻害剤の臨床試験市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月10に「Mcl1阻害剤の臨床試験市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。Mcl1阻害剤の臨床試験に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Mcl1阻害剤の臨床試験市場の概要
Mcl1阻害剤の臨床試験市場に関する当社の調査レポートによると、Mcl1阻害剤の臨床試験市場規模は 2035 年に約 332億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の Mcl1阻害剤の臨床試験市場規模は約 258億米ドルとなっています。Mcl1阻害剤の臨床試験に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 3.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、MCL1阻害薬の臨床試験市場シェアの拡大は、プレシジョンオンコロジー（高精度腫瘍学）への政府支出によるものです。2023年には、AMG-176などの米国メディケア資金による試験に20億米ドルの費用がかかり、BH3ミメティックへの投資は増加しています。日本では、国民健康保険が新規腫瘍学治療薬の80%をカバーしており、アクセスが向上しています。EU首脳であるドイツとフランスは、BH3模倣物に942.5百万米ドルを費やし、価値に基づく価格設定を懸念している。この投資は、手頃な価格とイノベーションを促進する医療政策において、MCL1阻害薬が世界にとって重要であることを浮き彫りにしています。
MCL1阻害剤の臨床試験に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/mcl1-inhibitor-drug-clinical-trials-market/590641665
MCL1阻害薬の臨床試験に関する市場調査では、がん罹患率の上昇に伴い市場シェアが拡大することが明らかになっています。世界のMCL1阻害薬の需要は、AML、多発性骨髄腫、リンパ腫などの造血がんの約65%を占めています。ヨーロッパでは毎年155,500人のAML新規症例が報告されており、日本では高齢化が進み、白血病患者の40%が65歳以上であることが需要を刺激しています。アポトーシス抵抗性を有するMCL1阻害薬は、疾病負担が大きく医療へのアクセスが良い国々で急速に普及しています。
しかし、償還範囲の狭さと自己負担額の高さが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
Mcl1阻害剤の臨床試験市場セグメンテーションの傾向分析
Mcl1阻害剤の臨床試験市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、Mcl1阻害剤の臨床試験の市場調査は、適応症別、作用機序別、開発段階別、投与経路別と地域別に分割されています。
MCL1阻害剤の臨床試験市場のサンプルコピーの請求:
投与経路別に基づいて、MCL1阻害薬の臨床試験市場は静脈内（IV）、経口に分割されています。このうち、経口セグメントは予測期間中に成長が見込まれます。MCL1阻害薬の臨床試験市場における経口は、利便性と患者コンプライアンスの向上により急速に拡大しています。2023年までに、MCL1試験の約4分の1が経口製剤となり、外来および長期治療を対象とするようになる可能性があります。このカテゴリーは、低侵襲性治療に関心のある患者にとって特に魅力的であり、イノベーションを促進し、先進国および新興国の医療システムにおいてより多くの機会をもたらします。
