日本を含む8カ国におけるスマートフォン販売シェア上位5機種発表｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月11日】
2025年6月のスマートフォン売上上位機種
公開日：2025年9月
カウンターポイントリサーチは、2025年6月に8カ国で最も売れたスマートフォン機種を紹介します。このデータは、当社のデータベースの一部であり、50カ国以上におけるチャネル調査および二次資料に基づく携帯端末（スマートフォンおよびフィーチャーフォン）の販売台数に基づいています。
こちらご覧になり詳細レポートの購入を希望される方、掲載を希望されるメディアの方は遠慮なくお問い合わせください。
（ここでは日本、アメリカ、中国、インドの情報を公開しております）
【世界の携帯電話モデル販売トラッカー、2024年1月～2025年6月】
本レポートは、主要スペックに基づき、OEM別の世界の携帯電話モデル販売データを四半期ごとに追跡しています。スマートフォンのコンポーネントのトレンド変化と、各価格帯における牽引要因について、洞察に富んだ分析を提供します。
世界の携帯電話市場の99%を網羅し、スペック分析も行っています。
● 期間：2023年4月から2025年6月まで、月単位
● ブランド別（450以上）およびモデル別（6000以上）
● 地域別：北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア
● 国別：米国、中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、ロシア、トルコ、日本、ブラジル、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、サウジアラビア、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国
● 仕様と価格：価格帯、OEM別チップセット、モデル別チップセット、ディスプレイサイズ、ディスプレイタイプ、NAND、RAM、リアカメラ数、その他22以上の仕様
より詳細はこちらの当社サイトをご覧ください。
ここに掲載していないドイツ、イギリス、フランス、韓国の情報も掲載しております。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/top-5-smartphone-model-share-8-countries/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
