【サンシャインシティプリンスホテル】劇場アニメ『ベルサイユのばら』とコラボレーションが決定

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3‐1‐5、総支配人: 小田 麻夕美）は、ホテル開業45周年を迎えるにあたり、「45の体験できること」のイベントのひとつとして劇場アニメ『ベルサイユのばら』とコラボレーションしたステイプランとオリジナルキャラクタードリンクを2025年10月11日（土）から2026年1月11（日）まで販売いたします。

本コラボレーションステイプランでは、ベルサイユ宮殿にいる幼馴染のオスカルとアンドレの2人の愛と絆で結ばれた仲睦まじい日常の様子を近くで感じていただける特別なコンセプトルームを提供いたします。また、カフェ＆ダイニング Chef's Paletteでは、2人のキャラクターをイメージした、オリジナルキャラクタードリンクもお楽しみいただけます。

劇場アニメ『ベルサイユのばら』コラボレーション キービジュアル

豊島区池袋エリアは、アニメやマンガなどの聖地として情報を積極的に発信するサブカルチャーの街として全国的な知名度を誇っております。当ホテルにおいても「推し活」を楽しむお客さまをサポートし、好きなものに夢中になれる特別な時間・空間を演出しここでしか味わえない「推しに包まれる体験」を提供してまいります。

劇場アニメ『ベルサイユのばら』コラボレーションのポイント

◇オスカルとアンドレの2人がベルサイユ宮殿で過ごす様子をお楽しみいただけるコンセプトルーム

◇本プランでしか手に入らない描き下ろしイラストを使用した宿泊者限定のオリジナルアメニティ

◇カフェ＆ダイニング Chef's Paletteでお楽しみいただける全2種のオリジナルキャラクタードリンク

劇場アニメ『ベルサイユのばら』コンセプトルームステイプラン実施概要

コンセプトルーム イメージ

【期 間】2025年10月11日(土)～2026年1月11日(日)

【販売プラン】劇場アニメ『ベルサイユのばら』コンセプトルームステイプラン

【料 金】1名さま \19,500より （1室2名さまご利用時）

【ご 予 約】ホテル公式Webサイト内専用ページにて2025年9月17日(水)12:00NOONより受付開始

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/contents/verbara

【お 問 合 せ】宿泊予約 TEL：03-5954-2238 (受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.)

※上記料金には、1名さまの1泊室料、オリジナルアメニティ（2種）、消費税、サービス料が含まれ

おります。

※オリジナルホテルカードキーは、ご宿泊者さま特典としてご使用後はお持ち帰りいただけます。

※上記料金は、ご利用人数、お日にちにより異なります。詳細はホテル公式Webサイト内専用ページを参照ください。

オリジナルキャラクタードリンク（全2種）

＜オリジナルアメニティ＞アクリルスタンド(1名さまにつき2点セット)キャンバスマリントートオリジナルホテルカードキー

【場 所】カフェ＆ダイニング Chef’ｓ Palette （1F）

【提 供 時 間】11:00A.M.～9:00P.M.（L.O.8:30P.M.）

【料 金】各\1,500

【特 典】オリジナルキャラクタードリンク1杯ご注文ごとに「ステッカー(全2種)」

より1枚キャラクターごとにお渡しいたします。

【お 問 合 せ】カフェ＆ダイニングChef’ｓ Palette

TEL：03-5954-2254 (お問合せ：10:30A.M.～6:00P.M.)

オリジナルキャラクタードリンク(2種)＜オリジナルノベルティ＞ステッカー(全2種)

※ご宿泊プランご利用以外のお客さまでも、オリジナルキャラクタードリンクをご利用いただけます。

※オリジナルキャラクタードリンクは、ノンアルコールになります。

※料金には消費税、サービス料が含まれております。

※仕入れの状況より、ドリンクメニューに変更がある場合がございます。

※オリジナルキャラクタードリンクご利用の事前予約は行っておりません。当日のご来店のみになります。

※本情報はリリース配信日現在のものであり、急遽内容の変更や中止・中断となる場合がございます。

※当社のレストランにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など

（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目食物アレルギー（えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※画像はすべてイメージとなります。

革命期のフランスで懸命に生きる人々の、愛と人生を鮮やかに描いた池田理代子の漫画『ベルサイユのばら』。1972年より「週刊マーガレット」（集英社）にて連載され、現在累計発行部数は2000万部を突破。不自由な時代の中で、身分や性別を乗り越え自身の手で人生を選びとり、フランス革命へと飛び込んでいく美しいオスカルの生き様は、少女たちの共感、そして憧れを一身に集めた。連載中から読者の熱狂的な支持を集めた本作は、その後、宝塚歌劇団による舞台化やTVアニメ化もされ、日本中で社会現象となった。そして連載開始から50年以上を経た2025年1月31日(金)より、満を持して劇場アニメ『ベルサイユのばら』が全国公開された。

(C)池田理代子プロダクション／ベルサイユのばら製作委員会

＜サンシャインシティプリンスホテル 45周年記念特設サイト＞

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/contents/45th/