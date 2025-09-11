新イベント『FUDGE Weekend』が2025年10月に開催決定！“週末のヨーロッパ”を旅するような特別な2日間に

株式会社 三栄

シンプルだけれどこだわりが随所に詰まった特別なベーシックスタイルを提案しているファッション誌『FUDGE（ファッジ）』（発行：株式会社三栄、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 賢志）が、2025年10月25日（土）・26日（日）に東京・目黒で新イベント『FUDGE Weekend』を開催します。

『FUDGE』、『men’s FUDGE』、『kiitos.』が贈る、“週末のヨーロッパ”を旅するような特別な2日間。門をくぐった先に広がるのは、まるでヨーロッパの街角のような世界。3誌がセレクトしたアパレルブランドやショップで心ゆくまでお買い物を楽しんだり、憧れのモデルになった気分で撮影体験をしてみたり…。雑誌の世界がそのまま飛び出したような空間で、いつもとちょっと違う週末を。おしゃれの楽しさを再発見する、“特別なひと時”へようこそ。

普段は入ることのできない素敵な会場『EASE Village』

会場は普段は広告や雑誌・TVの撮影で使われているスタジオの屋外のスペースを貸し切って開催します。100ｍ以上に及ぶ長い石畳の通りに3誌がセレクトしたSHOPが並びます。

目黒駅を出て3分ほど歩くと右手に見えてくるのはヨーロッパの雰囲気が漂う素敵なアパートメント。日がよく当たる、大きな木製の扉が見えてきたらファッジウィークエンドの世界はすぐそこです。会場に入ると目の前に広がるのは、ヨーロッパの街角のようなおしゃれなSHOPやカフェが並ぶ1つのSTREETです。奥には教会もあり、会場内のどこを切り取っても絵になる素敵な空間です。夕方には街灯も点灯し、また違う雰囲気を楽しめます。

『FUDGE Weekend』の気になるトピックスは？

■モデル気分で参加して！ FUDGEメインカメラマンによる撮影体験

■FUDGE & men’sFUDGEによる、限定のセレクトショップが登場

■パンに焼き菓子、コーヒーも。ヨーロッパ気分に浸れるフードブースが集結

■会場限定のスペシャルコラボも。“ここでしか”に出逢えるチャンスをお見逃しなく

出展ブランド

開催概要

日時：10月25日（土） 11:00～19:00（17:00～ナイトタイム）

10月26日（日） 11:00～17:00

会場：EASE Village

住所：東京都品川区西五反田3-1-2

アクセス：目黒駅より徒歩3分

入場料：1500円（当日券のみ）

※中学生以下無料

※トートバッグ付き

入場やチケットに関する詳細、出展ブランドに関するお知らせは随時FUDGE.jp(https://fudge.jp/)とInstagram（@fudge_online_store）(https://www.instagram.com/fudge_online_store/)にてお知らせいたします。

『FUDGE』

株式会社 三栄が発行する女性ファッション誌『FUDGE（ファッジ）』は、2002年に創刊し、2022年に20周年を迎えました。9/11発売の10月号は、「 GOOD ITAMS 欲しいもの。着こなしのヒント。」特集となっています。

Message

「流行よりもブレない定番」を大事にしたり、「パリジェンヌ」、「ロンドンガール」を真似てみたり。ずっと続けたことで、いつの間にかオリジナルになった、FUDGEだけの特別なベーシックスタイル。一昨年・2022年に20周年を迎えたFUDGEは “本当に自分が好きなもの"を知っていたり、"自分独自のスタイル"を持っている、そんな素敵な女性たちをこれからも応援していきます。