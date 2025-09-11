【新サービス】公式LINEの活用レベルを独自の50項目で数値化する診断サービス「LINEスコア」提供開始

FancyWebmate株式会社

SNSマーケティング事業を展開するFancyWebmate株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中上雄翔）は、企業の公式LINEアカウントの活用レベルをスコア化し、課題を可視化する新サービス「LINEスコア」を2025年9月11日より提供開始することをお知らせいたします。

「LINEスコア」提供開始の背景

多くの企業が顧客とのコミュニケーションツールとして公式LINEを活用する一方で、以下のような課題を抱えています。

- 「最初に構築したものの、現在ほとんど活用できていない」- 「外部業者に構築を依頼したが、期待したほどの成果が出ていない」- 「分析や改善を行いたいが、何が正解かわからない」

公式LINEの構築・運用代行業者は数多く存在しますが、実際に満足な成果が出ているアカウントはごく一部に限られているのが現状です。弊社が既存アカウントの改善依頼を受ける際も、そのほとんどが作り直しになるケースが少なくありません。

このような状況を受け、企業が自社の公式LINEの課題を正確に把握し、次の一手を明確にするためのサービスとして「LINEスコア」を開発いたしました。

LINEスコアについて

「LINEスコア」は、弊社がこれまで300以上のアカウントを支援してきた知見を基に 、「成果の出るLINE」と「成果の出ないLINE」の違いを50の診断項目に落とし込み、お客様の公式LINEを0～100点で定量的に評価するサービスです。

診断を通じて、アカウントが抱える課題が論理的かつ構造的に可視化され、具体的な改善アクションプランが明確になります。これにより、根拠に基づいた本質的なPDCAサイクルを実現し、マーケティング施策の成功の再現性を高めることが可能です。

サービス内容

初回リリースキャンペーンのご案内

- 所要時間: 約1時間のオンラインミーティング形式- 診断形式: 事前ヒアリングシートを基に、数値レポート診断表を作成し、オンラインミーティングにて結果をお伝えします。- 成果物: 詳細なスコアレポートと、具体的な改善案をまとめた提案資料をご提供します。- 実行支援: 診断後に改善実施する場合においても、25名体制のLINEマーケターチームがご支援することも可能です。

サービスの提供開始を記念し、先着10社様限定で特別なキャンペーンを実施いたします 。

サービスフロー

- 内容: 通常価格5万円の「LINEスコア」診断を、80%OFFの特別価格1万円でご提供- 成果物: 診断結果に加え、詳細な改善提案資料もご共有いたします- お申し込み：専用フォームよりお問い合わせください。- ヒアリングシートのご記入：現状の活用状況についてご回答いただく。- オンライン診断/結果報告：日程調整後、スコアレポートを基に診断結果と改善案をご説明します。

▼お問い合わせ/お申し込みはこちらから

https://lstep.app/Z78lYVh

FancyWebmate株式会社 代表取締役 中上雄翔について

新卒で株式会社NTTデータ関西に入社後、LINEマーケティング支援を主軸として独立 。過去300アカウント以上の支援実績を持ち、公式LINE外部ツールでシェア1位を誇るLステップにおいては、上位10%未満の「認定コンサルタント」として活動 。不動産、人材、EC、学習塾など多岐にわたる業界で企業のマーケティング支援を行っています。

■会社概要

会社名：FancyWebmate株式会社

代表者：中上雄翔

所在地：東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目2番2号 京王幡ヶ谷ビル4階 4-48

事業内容：

- SNSマーケティング事業- 公式LINE/Lステップマーケティング事業- 動画編集代行事業- SNSデザイン代行事業- オンライン秘書代行事業

URL：https://fancywebmate.co.jp/