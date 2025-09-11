サイオステクノロジー、「グルージェントフロー」が「ITトレンド上半期ランキング2025 ワークフローシステム部門ニューフェイスランキング」で1位を受賞

サイオステクノロジー株式会社

サイオステクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：喜多伸夫、以下、サイオステクノロジー）は、ワークフローシステム「グルージェントフロー（Gluegent Flow）」が株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸哲史）が運営する法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」において、「ITトレンド上半期ランキング2025 ワークフローシステム部門ニューフェイスランキング」で1位を受賞したことをお知らせします。

【「ITトレンド上半期ランキング2025 ワークフローシステム部門ニューフェイスランキング」の概要】

「ITトレンド上半期ランキング2025」とは、2025年上半期において、ITトレンドのユーザーから最も多く問い合わせが寄せられた製品をランキング形式で発表するものです。このランキングでは、ITトレンドのユーザーに支持されたIT製品をカテゴリーごとに紹介しています。ランキングの集計対象期間は2025年1月1日～5月31日までで、資料請求数を基に集計した結果を反映しています。

「ニューフェイスランキング」は、今回、新たに設けられたランキングです。選出対象は、2024年12月～2025年5月の間にITトレンドへ掲載された製品のうち、資料請求数が多かった製品・サービスとなります。

- ワークフローシステム部門ニューフェイスランキングhttps://it-trend.jp/award/2025-firsthalf/workflow?viewport=pc&annual_ranking_type=23&page_type=new_face(https://it-trend.jp/award/2025-firsthalf/workflow?viewport=pc&annual_ranking_type=23&page_type=new_face)- 「グルージェントフロー」の評判・口コミhttps://it-trend.jp/workflow/6443- 「グルージェントフロー」の概要https://www.gluegent.com/service/flow/



■「ITトレンド（https://it-trend.jp/）」について

ITトレンドはイノベーションが2007年より運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトであり、2025年5月時点で、累計訪問者数4,000万人以上、3,000製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザーは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできるサイトです。

■「グルージェントフロー」について

申請・承認・決裁といった一連の業務に対応したクラウド型ワークフローシステムです。クラウド創成期の2011年に提供を開始して以来、シンプルな操作性で誰でも簡単に利用できるサービスとして多くの企業で採用されています。主な特長は、申請フォームや承認経路を柔軟に設計できること、PCだけでなくモバイル端末などマルチデバイスに対応していること、Google WorkspaceやMicrosoft 365といったグループウェアと連携してアカウント管理や自動処理を行えることが挙げられます。さらに、さまざまな外部システムとの連携が可能です。「グルージェントフロー」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

詳細情報は、https://www.gluegent.com/service/flow/ をご覧ください。

■サイオステクノロジーについて

サイオステクノロジーは、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアを活用したシステムインテグレーションを原点とし、自社開発ソフトウェアおよびSaaSの販売とサービスを行っています。直近では、クラウドをはじめとするDXの技術領域に注力し、AIの活用支援や次世代を支える製品とサービスを提供しています。これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存在となって価値を創造し、社会の発展に貢献してまいります。

詳細情報は、https://sios.jp をご覧ください。

■お客様のお問い合わせ先（記事掲載の場合はこちらをご利用ください）

サイオステクノロジー株式会社

Gluegentサービスライン 担当：尾上（おのうえ）

Email：marketing@gluegent.com

お問い合わせフォーム：https://go.gluegent.com/inquiry/general/