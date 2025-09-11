【飛騨高山・岐阜県高山市】「第5回 飛騨高山展 in HIDATAKAYAMA」開催決定！飛騨の美味と技が高山に一堂に集結
高山市
イベント内容
「第5回 飛騨高山展 in HIDATAKAYAMA」が、9月20日（土）、21日（日）に飛騨・世界生活文化センター（高山市千島町900-1）にて開催されます。
味わう・触れる・楽しむ 飛騨高山の魅力大集合！
カントリーレストランアリスのかつサンドや豆天狗の高山ラーメン、舩坂酒造店の地酒など人気の味覚が目白押し。飛騨高山の逸品を味わえます。
また、飛騨高山で人気の逸品だけでなく、紙絵馬や飛騨染など飛騨の工芸品もズラリ。会場内のイートインコーナーではお買い上げ商品をその場でお召し上がりいただけます。
そのほか、くみひもやアクセサリーの制作体験、飛騨高山ブラックブルズ岐阜の選手とのスポーツ体験コーナーなどご家族そろって楽しめるイベントも開催されます。
イベント内容
開催日 9月20日（土）10:00～16:00／9月21日（日）10:00～15:00
会場 飛騨・世界生活文化センター（高山市千島町900-1）
主催 高山市産業振興協会(https://www.hidatakayama-online.jp/)
【本件に関するお問い合わせ】
高山市役所商工振興課（高山市産業振興協会）
住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
電話：0577-35-3144