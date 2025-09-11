《ロックフィッシュウェザーウェア》、日本初の常設店をラフォーレ原宿に明日9月12日（金）オープン！

株式会社豊田貿易

【MINJUKIM × Rockfish Weatherwear】

明日、日本初の実店舗となるラフォーレ原宿のオープンに合わせ、ソウル発ファッションブランド《MINJUKIM》のカプセルコレクション「Cats & Girls」コラボアイテムを展開します。

『Cats & Girls』は、初めて猫のヌヌを迎え入れた瞬間を記念して生まれた物語。

草むらを駆け、休み、穏やかに眠る猫の姿をMINJUKIMのコレクションに再解釈を加えたアイテムとしてお届けします。 すでに本国ソウルで展開中の本コレクションを、日本で実際にご覧いただけるのはラフォーレ原宿店のみとなります。

〈展開ラインナップ紹介（一部）〉

価格：22,000円（税込）価格：18,700円（税込）ソックス価格：3,080円 （税込） シューズ価格：17,600円（税込）価格：7,150円（税込）

【“Cats & Girls” Collection】

「Cats & Girls」は、野良猫ヌンヌから着想を得て、優しく見守る‘守護者のあたたかな感性”と、猫の自由な動きを表現したコレクションです。

草むらへ駆け込み、休み、眠る猫のように、小さく繊細な日常に想像力を重ねました。

守りたいという想いと自由へ向かう歩みのあいだに、Rockfish WeatherwearとMINJUKIMが共に描いた繊細なディテールを表現したシルエットやアイテムをお届けします。

Rockfish Weatherwear / ロックフィッシュウェザーウェア

英国発の“気候を纏う” ライフスタイルブランド

2004年、イギリス南西部・デヴォン州で誕生したブランド。晴れの日も雨の日も快適に履けるシューズを展開し、上品さと実用性を兼ね備えたデザインで支持を集めています。韓国ではK-POPアイドルやセレブリティにも愛用され、感度の高い女性たちの間でトレンドに。代表的な“メリージェーン”や“レースアップスニーカー”は、バレエコアやY2Kのムードを映しつつ、英国らしいトラッドな魅力も共存。フェミニンとシャープ、トレンドとタイムレスが交差する、新しいスタイルを提案します。

■ MINJU KIM/ミンジュ キム

MINJUKIMは、芸術的な創造性、おとぎ話のような想像力、そして職人技を基盤とするソウル発のデザイナーズブランド。ミンジュ・キムは、ソウル生まれ。アントワープ王立美術アカデミーで学び、2015年に自身の名を冠したブランドを設立。

彼女は、若々しい遊び心とアバンギャルドなオートクチュールを融合させた独自のスタイルで知られています。大胆なシルエットとフェミニンな魅力が調和したスタイルが表現されています。





■Rockfish Weatherwear ラフォーレ原宿店 概要

オープン日：2025年9月12日(金)

営業時間：11:00～20:00

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目11-6 1F

