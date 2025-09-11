IIJグローバルとテクマトリックスが協業し、Palo Alto Networks社のAI主導型セキュリティプラットフォーム「Cortex XSIAM」の導入・運用・監視支援サービスを提供開始

テクマトリックス株式会社

株式会社IIJグローバルソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井上喜延、以下「IIJグローバル」）と、テクマトリックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢井隆晴、以下「テクマトリックス」）は、Palo Alto Networks社のAI主導型セキュリティ運用プラットフォーム「Cortex(R)XSIAM」の導入やその後の運用や監視業務を包括的に支援するCortex XSIAM導入支援サービス、運用支援サービス、監視支援サービスを本日、共同で提供開始したことをお知らせいたします。

本協業は、IIJグローバルがこれまで培ってきたセキュリティ対策における高い技術力や豊富な製品導入実績とテクマトリックスが持つ深い製品知識およびセキュリティ監視ノウハウを結集して、Cortex XSIAMの導入前のコンサルティングから導入後の運用支援、さらには安定稼働や運用負荷の軽減、継続的なセキュリティレベルの向上までトータルでサポートするものです。

■背景と狙い

企業を取り巻くサイバーセキュリティ脅威の高度化・巧妙化をうけ、セキュリティオペレーションセンター（SOC）においては、様々なセキュリティツールを導入し多角的な分析を行うことで増大する脅威への対処を図っていますが、膨大なアラートの確認や複雑な分析をセキュリティアナリストが手作業で対応する運用には限界があり、結果として重大な脅威を見逃したり十分な対処ができないというリスクが高まっています。こうした課題を解決するために、AI主導型セキュリティ運用プラットフォームCortex XSIAMは、2,600以上の機械学習モデルを活用して、XDR、SOAR、SIEM、UEBA、ASMなど多様なセキュリティ運用・監視の機能を統合することで、エンドポイントやサーバなどからの自動的なログ収集や相関分析、脅威の可視化・自動対応を実現し、企業のセキュリティ運用の大幅な効率化と高度化を推進しています。

また、Cortex XSIAMを最大限に活用するにあたって、専門性を要する導入プロセスや運用体制の整備、関連するスキル・知識の習得など、ユーザ側の対応事項について、IIJグローバルとテクマトリックスは、これまで培った高い技術力と豊富な実績を結集し、日本企業向けにCortex XSIAM関連サービスをワンストップで提供する体制を構築しました。

IIJグローバルとテクマトリックスはともに、Palo Alto Networks社製品に対する知見や運用実績が高く評価され、同社のパートナーアワードを複数回受賞しています（※）。IIJグローバルは、Palo Alto Networks社製品の豊富な導入実績を背景に、お客様ごとの多様なセキュリティ課題を的確に把握し、最適なソリューション提案を得意としています。一方、テクマトリックスはディストリビューターとして蓄積してきた深い製品知識と、運用サービス「TechMatrix Premium Support powered by TRINITY（TPS）」など高度な運用支援力を有しています。両社が持つ専門性と経験を融合することで、Cortex XSIAMの初期検討段階から設計・導入、運用・保守に至るまでのシームレスかつ包括的な支援を実現します。

これによりお客様は、複雑化・高度化するサイバー脅威に対して万全の体制構築と、業務効率化・省力化を両立することができます。

（※）2025年3月19日付報道発表資料「IIJグローバル、パロアルトネットワークス社のパートナーアワード三冠達成」：https://www.iijglobal.co.jp/news/2025/press_20250319.html

2025年1月15日付報道発表資料「パロアルトネットワークス社の 2024 JAPAC Distributor Excellence Award を受賞」：https://www.techmatrix.co.jp/nc/news/20250115-paloalto-pressrelease.html

■3つの支援サービスの主な内容

本サービスは、お客様環境への導入からその後に続く運用で必要となるオペレーションやライフサイクル管理を網羅的に支援する3つのサービスで構成されています。

導入支援サービス

Cortex XSIAMを導入するにあたり必要となる設計、構築、初期チューニングなどを支援し、スムーズな利用開始を実現します。

運用支援サービス

Cortex XSIAMは導入後、設定のチューニングなどの日々のメンテナンスが必要となります。運用支援サービスでは、そのチューニング支援、QA対応などを通じてお客様のCortex XSIAM運用を支援します。

監視支援サービス

Cortex XSIAMを基盤とするSOCを運営するお客様向けに、検知内容に関するQA対応や分析の支援、監視アラートやインシデント対応の支援などを実施します。

■今後の展望

IIJグローバルとテクマトリックスは、今後もお客様がセキュリティリスクに怯えることなく新たな価値創造に挑戦することができるよう、セキュリティ運用全般（SecOps）の設計や見直しまでをきめ細かくサポートするトータルコンサルティングパートナーを目指して取り組んでまいります。

■パロアルトネットワークス株式会社、代表取締役会長兼社長 アリイ・ヒロシのコメント

この度、IIJグローバル様とテクマトリックス様がパロアルトネットワークスのCortex XSIAMの導入・運用 及び 監視の支援サービスを共同で提供開始されることを大変うれしく思います。Precision AI(R)搭載型 Cortex XSIAMプラットフォームは、XDR、SOAR、SIEM、UEBA、ASMなどのデータおよびセキュリティ運用機能を単一プラットフォームに集約し、セキュリティ運用を大幅に効率化すると同時に脅威を大規模に防御します。AI技術の進展により脅威のスピードや規模が拡大する中、組織の皆様がセキュリティ業務を変革しビジネスをより強固に保護できるよう共に支援できることを期待しています。

＜企業情報＞

■IIJ グローバルソリューションズについて

IIJグローバルソリューションズは、ネットワーク・セキュリティ事業を中心に、主に国内大手中堅企業向けにサイバーストラテジーコンサルティングやサイバーリスク対応プラットフォームを提供するほか、運用アウトソーシング等を手がけています。また、IIJグループにおける国際事業の担い手として、海外に拠点を持つ日系企業及び現地企業のビジネスをITで支えています。

■テクマトリックス株式会社について

テクマトリックス（東証プライム：3762）は、お客様のニーズに沿った最適なITインフラとITライフサイクルをワンストップで提供する「情報基盤事業」、蓄積された業務ノウハウを実装したアプリケーションの提供により顧客の課題解決を実現する「アプリケーション・サービス事業」、“医療情報をみんなの手に。そして、未来へ。”をテーマに健康な社会を支える医療情報インフラの構築に取り組む「医療システム事業」の3事業を展開し、顧客企業のビジネスモデル変革と競争力の強化をサポートしています。

＜サービス・システム導入に関するお問い合わせ先＞

株式会社IIJグローバルソリューションズ

E-mail： info@iijglobal.co.jp URL： https://www.iijglobal.co.jp/

テクマトリックス株式会社 ネットワークセキュリティ事業部

第2営業部 ネットワークプロダクツ営業2課

E-mail：palo-sales@techmatrix.co.jp

URL：https://www.techmatrix.co.jp/product/paloalto/index.html

TEL：03-4405-7813

＜本件に関するお問い合わせ先＞

IIJ グループ 広報 中島、増田

E-mail：press@iij.ad.jp URL：https://www.iij.ad.jp/

TEL：03-5205-6310 FAX：03-5205-6377

テクマトリックス株式会社 ネットワークセキュリティ事業部 マーケティング事務局

E-mail：nws-info@techmatrix.co.jp URL：https://www.techmatrix.co.jp/index.html

TEL：03-4405-7860

*本原稿に記載されている社名及び製品名等は、各社の商標または登録商標です。