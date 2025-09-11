新築オフィスビル『（仮称）名鉄丸の内一丁目ビル』着工

名鉄都市開発株式会社

名鉄都市開発株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：日比野 博）は、愛知県名古屋市中区丸の内１丁目において、『（仮称）名鉄丸の内一丁目ビル』（以下「本物件」）の開発に着手したことをお知らせいたします。なお、竣工は2027年6月末日を予定しております。

本物件は、名古屋市営地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅より徒歩３分に位置し、「名古屋」駅まで直通3分、「伏見」駅まで直通1分の交通利便性の高い立地です。

また、建物の設計では新耐震基準の1.25倍以上の耐力(※)を保有した構造設計としており、各階には防災倉庫を設ける等、安全性に配慮した中規模クラスながら高水準の設備を持つハイグレードオフィスです。

▲外観（完成予想CG）▲外観（完成予想CG）▲ルーフテラス（イメージ）

※表示の耐力は必要保有水平耐力比を示します。

＜本物件の特徴＞

・大通りに面する壁面をガラスカーテンウォールで構成し、端正な矩形デザインとしています。

・基準階貸室は天井高2,800mmを確保し、システム天井を採用することで、開放的かつ柔軟なレイアウト変更を可能とする空間設計となっています。

・エリア特性から駐車場需要を想定し、31台のハイルーフ対応機械式駐車場を設けています。

・入居者様の快適性と安全性を追求し、休憩スペースとしても利用できるルーフテラス、ベンダーコーナー、喫煙スペースといった共用リフレッシュスペースを設けています。

＜本物件の概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142009/table/14_1_3704de99b95a6a6591b3b323293a6a11.jpg?v=202509110327 ]

＜本物件周辺地図＞