MEET YOUR ART FESTIVAL内に、新マーケットエリア“SUPER ART & CRAFT MARKET”をビームスクリエイティブ社と共同で立ち上げ。良質なアート＆クラフトを国内外へ発信

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加藤信介、以下「ACA」）は、セレクトショップ・BEAMSのBtoB（企業間取引）事業を担う株式会社ビームスクリエイティブ（以下、ビームスクリエイティブ）と共同で企画・キュレーションを行う新たなマーケットエリア「SUPER ART & CRAFT MARKET」を、ACAを含むMEET YOUR ART FESTIVAL実行委員会および東京都が主催する「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」（会期：2025年10月10日［金］～13日［月・祝］／会場：東京・天王洲運河エリア）内に立ち上げます。

ACAは「MEET YOUR ART」における、複合的なアートプロジェクトの推進を通じ、アート領域における独自の知見とノウハウを培ってきました。一方、ビームスクリエイティブは、BEAMSのアート・カルチャー領域のプロジェクト「BEAMS CULTUART」を推進しています。

「SUPER ART & CRAFT MARKET」は、日本を拠点に音楽やファッション以外の領域においても新しい価値観を提案し続けてきた両社が、それぞれの強みを生かした都市型のマーケットイベントです。

アートグッズ、クラフト、フード＆ドリンクの３つのカテゴリーにおいて、日本を拠点に現代的なクラフツマンシップの精神で物作りをしているクリエイターやブランド、店舗を中心に全国から厳選して紹介。さらに著名人やコレクターによるキュレーション企画など、質にこだわり、かつ独自性と話題性を兼ね備えたラインナップを揃えました。

会場には90以上のクリエイターやブランド、店舗が一堂に会し、こだわりの詰まったプロダクトや本マーケットに向けて制作された限定アイテムを販売するほか、体験型イベントなど多彩なコンテンツを用意しています。

一例として、アートグッズエリアでは、MISAKO & ROSENと加賀美健が昨年のMEET YOUR ART FESTIVALのマーケットで即完売となった「加賀美袋（加賀美健の直書大喜利カード入り袋）」に続き、新作「加賀美箱」を披露。初展開となるクラフトエリアでは、全国から30店舗以上が集結し、うつわ屋シタゴコロ、PORTRIVER MARKETをはじめ、やちむんや琉球ガラスを現代的にアップデートするクリエイターや店舗が揃う沖縄クラフトエリアも登場。フード＆ドリンクエリアでは1972年に熊本県で製麺所として創業した富喜製麺研究所が本イベントのために開発した卵つけ麺「超・卵かけ麺！」を特別提供。

スペシャル企画として、Da-iCEの和田颯と古着ファッションYouTuber FJによる「HAYATE WADA × FJ」SPECIAL POPUP STOREが登場し、二人がそれぞれセレクトした古着アイテムやコレクションの特別販売に加え、本企画限定のスペシャルアイテムを展開予定です。

“SUPER ART & CRAFT MARKET”は、東京・天王洲で開催する「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」内で、初開催となります。今後は、他都市や海外での開催も視野に入れ、互いに有するノウハウやリソースを活かすことで更なる発展を目指します。

「SUPER ART & CRAFT MARKET」開催概要

名称：「SUPER ART & CRAFT MARKET」

会場：「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」マーケットエリア全域（東京・天王洲）

会期：2025年10月10日（金）～13日（月・祝）

開催時間：MEET YOUR ART FESTIVALの開催時間に準ずる

入場：無料

出展店舗：

ART GOODS:うつゆみこ / 佐藤寛太（水溜りボンド） / しおひがり / にしこはりこ、時吉あきな、ハーハフー / ワタミユ / AA＋CoAK / Andrew & Zodiac(A2Z(TM)) / Bombori Studio / CAR CITY GUIDE / CEKAI O!K STORE&SPACE / circle photo studio / DELI / Fujimura Family / 「HAYATE WADA×FJ」SPECIAL POPUP STORE / HIMAJIN NO ASOBI / imo.books / KIMUKIMU / Leggy_ / MISAKO & ROSEN と加賀美健 / MIZUGASHI / muh -MAHANA&UESATSU&HOHOEMI- / MUDDY WATERZ / mycoro / ondo / PERK SHOP / POST / ROOTOTE / so good sisters / Sui / TU femMe / twelvebooks / UENO KOSEI / ukabustore / VINYL / Yukina Ieda and more!

CRAFT:雨 ame art products / 今治タオル / うそみたいなコップ / うつわ屋シタゴコロ / カイトアヤキ / かまわぬ / くるみボタン工房 MiSuZuYa / クレイジードッグ / 雑貨とちや / スーパー生木ラボ / 辰巳木柄製作所 / 陶器あ⇔ん / 日本ネイリスト協会 / プリント職人 / 琉球藍研究所 / Adam / atelier qucchane (アトリエ クッチャネ) / Cul de Sac-JAPON / ehn / fukuro / hibi 10MINUTES AROMA / ikkaku mosaic. / OAK PetrifiedWood / PORTRIVER MARKET / Re/ST / TAMILAB / WUU ! / WOODPRO / YOSHIMARU SHOP and more!

FOOD&DRINK:おにぎり まんま / 株式会社マーボードウフ / カンキツスタンド オレンジ / きぼうの焼小籠包 / サトユリノチーズケーキ / ドーナツもり / 仁井田本家 / 富喜製麺研究所 / リンゴりらっぱ / 和田萬 / COTORIDO / CRAZYDOG / DREAM BEER / OPENER Chocolate / ONE POT WONDER / SØHOLM / WALL alternative / BYTEN / DAYLILY / en Catering / GEEKSTILL / GOOD MORNING FARM / PREMIUM WATER / Q-CHANG CURRY / West Coast Brewing / 3pm TOKYO / 7T+ （セブンティープラス） and more!

◆ エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社／MEET YOUR ART

新たな手法で、多くの方へアートに触れるきっかけや、特に若手のアーティストを知る機会を創出することを理念に、アート専門メディア、EC、フェスティバル、アライアンス、などを複合的に展開するアートプロジェクト。

MEET YOUR ART YouTube: https://www.youtube.com/c/MEETYOURART/

MEET YOUR ART Instagram: https://www.instagram.com/meet_your_art/

◆ 株式会社ビームスクリエィティブ

株式会社ビームスクリエイティブは、ビームスの持つ豊富なリソースで多くの企業・自治体などに課題解決の支援を行っております。実績、企画・プロデュースについては、法人向けサイト「BEAMS BUSINESS PRODUCE」で公開しています。

公式サイトURL：https://www.beams.co.jp/beamsbusinessproduce/

MEET YOUR ART FESTIVAL2025 開催概要

■日程：2025年10 月10日（金）- 13日（月・祝）

10日：16:00 - 22:00

※10日はマーケット、ライブのみの開催（アートエリアは終日内覧会）

11日：11:00 - 20:00

12日：11:00 - 20:00

13日：11:00 - 18:00

■場所：東京・天王洲運河一帯

アートエキシビション「Ahead of the Rediscovery Stream」｜寺田倉庫 G3-6F *

アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」｜B&C HALL／E HALL

ライブパフォーマンス／DJ｜T-LOTUS M *

トークセッション｜WHAT CAFE *

マーケット「SUPER ART&CRAFT MARKET」｜WHAT CAFE／ボードウォーク／ボンドストリート

■ URL：

(HP) https://avex.jp/meetyourart/festival/

(Instagram) https://www.instagram.com/meet_your_art/

■ アートチケット：

・一般：2,500円（前売り）、3,000 円（当日）

・学生：1,500 円（前売り／要・学生証）、2,000 円（当日／要・学生証）

http://bit.ly/3TFKSJD

※アートエキシビジョン「Ahead of the Rediscovery Stream」＜寺田倉庫 G3-6F＞、アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」＜E HALL／B&C HALL＞にご入場いただけるアートチケットです。

■主催： MEET YOUR ART FESTIVAL実行委員会（構成団体：エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会） 、東京都

※東京都は、 *のエリアをMEET YOUR ART FESTIVAL実行委員会と共同して実施します。

■後援：品川区

■運営：株式会社ライツアパートメント

■協力：寺田倉庫株式会社