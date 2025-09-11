YFOREが全く新しいワイヤレス充電製品を発表：多様な用途に対応する効率的な電源

ミュンヘン、2025年9月11日 /PRNewswire/ -- YFOREは、デビューを果たしたIAA MOBILITY 2025（2025年9月9日～12日）で、まったく新しい磁気および過給技術を展示しています。YFOREのワイヤレス充電器は、最新のQi 2.2およびQi 1.3プロトコルを完全にサポートしており、さまざまなデバイスとの互換性を保証します。MPP 25W、15W、EPP 15Wの主流の電力モードをサポートし、磁気充電と急速充電のニーズを満たします。さらに、プライベート・プロトコルにより電力が50Wまで増強され、充電時間が大幅に短縮され、ユーザの貴重な待ち時間が節約されます。

安全面では、FOD異物検出、OVP過電圧保護、OCP過電流保護、OTP過熱保護など、複数の保護機構が搭載されており、デバイスとユーザの両方の安全を効果的に確保します。システムの互換性の面では、オプションのAutosarまたはAutosarネットワーク管理機能を統合できるため、さまざまなアプリケーション・シナリオに簡単に適合できます。

さらに、YFOREのワイヤレス充電器にはNFC機能が統合されています。NFC Forumの認定取得に豊富な実績があるので、さらに多くのことが可能になります。スマートフォン、ワイヤレス・イヤホン、スマート・キー・フォブなど、多くのデバイスで動作します。これにより、この製品はまさに「1つの充電器でさまざまな用途に使える」製品となります。ユーザに便利で効率的、かつ安全なワイヤレス充電体験を提供し、業界の技術アップグレード・トレンドをリードします。

YFOREについて

YFOREは、次の4つの中核分野に重点を置く自動車エレクトロニクスの大手Tier 1サプライヤーです。インテリジェント・アクセス、インテリジェント・コックピット、スマート・ミラー、インテリジェント・メカトロニクス。YFOREは2002年に設立され、中国、米国、ドイツ、オランダにR&Dセンターと製造施設を構え、世界的に事業を拡大しています。同社は30社以上のOEMと提携し、Category I CMSで8年連続第1位の市場シェアを維持しており、中国のEVスタートアップ分野でも第1位の市場シェアを維持しています（データソース：shujubang.com）。

YFOREは今後も技術革新に注力し、国際基準を満たす製品とソリューションの向上、世界中のパートナーへの高品質なローカライズされたサービスの提供、業界の発展に貢献し、世界中のユーザの楽しいモビリティを充実させていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

