CATL、IAA 2025のEllen MacArthur Foundation循環型社会フォーラムに世界の業界リーダーと共に参加

ミュンヘン、2025年9月11日 /PRNewswire/ -- CATLはIAA 2025でEllen MacArthur Foundation（EMF）を支援し、BASF、BMW、Mercedes-Benz、European Battery Alliance、Global Battery Alliance、Benchmark Mineral Intelligence、Xynteoの幹部と100人以上のセクター横断的な代表者を集めたハイレベル・フォーラムを開催し、バッテリ・バリュー・チェーン全体で循環性を実現し、循環型経済を拡大するための政策と金融の協力を推進するための道筋を議論しました。





世界有数の自動車ショーの開幕に合わせて開催されたこのイベントでは、循環性が業界の主要テーマとして強調され、「持続可能なモビリティは、バッテリの設計、製造、再利用、二次利用、リサイクルの循環を完了させることにかかっている」という認識の高まりを反映しました。CATLは、Global Energy Circularity Commitment（GECC）イニシアチブからの知見を提供し、世界的な事業とパートナーシップから得た実践的な教訓を共有しました。





循環型社会の構築：バッテリの設計、製造、インフラ

最初の議論では、設計、製造からサポート・インフラストラクチャに至るまで、バッテリ開発の初期段階から循環性をどのように組み込むことができるかを検討しました。パネリストは、真に循環型のバッテリ・エコシステムを実現するための重要な要素として、デジタル・トレーサビリティ、材料の透明性、および協力的な産業慣行の重要性を強調しました。

CATLの副社長兼取締役秘書であるJiang Li氏は、今後の課題と機会の両方を強調しました。

「循環性を大規模に実現するには、業界は明確な基準と整合した政策および財務の枠組みを必要とします。より多くのパートナーが加わる中、私たちは、今後数十年にわたってバッテリの耐久性、安全性、持続可能性を高めるエコシステムの構築に協力していきます。」

BASFのバッテリ材料担当プレジデントであるDaniel Schönfelder氏は、持続可能なカソード材料と産業界の連携の役割について講演しました。Mercedes-Benzの循環性担当シニア・マネージャーであるJens Rubi氏は、OEM戦略に循環性を組み込む重要性を強調しました。BMWのデジタル化担当副社長であるOliver Ganser氏は、サプライ・チェーンの透明性とトレーサビリティを確保するために、BMWが主導する自動車データ交換のための業界横断型デジタル・プラットフォームであるCatena-Xを活用する取り組みについて説明しました。

議論では、循環型バッテリ・エコシステムの構築にはメーカー、サプライヤー、技術パートナー間の協調行動が必要であり、循環性を拡張可能かつ実用的にするにはバリュー・チェーンのあらゆる段階での連携が不可欠であることが強調されました。

お金から義務へ：スマートな政策と財政による循環型バッテリの拡大

2 回目の議論では、政策枠組み、資金調達メカニズム、標準化されたアプローチを強調しながら、世界のバッテリ・エコシステム全体で循環性を拡大するために必要な手段に焦点を当てました。パネリストは、規制の整合性、投資家の信頼、バッテリ・パスポートなどのツールによって、管轄区域全体で透明性が高く比較可能な指標がどのように作成され、循環型の実践を実際的かつ大規模に実装できるようになるかを検討しました。

European Battery Allianceのマネージング・ディレクター、Emma Nerenheim氏は、協調行動の緊急性を強調しました。

「今、コラボレーションについてたくさんのことが語られています。私は統合という言葉を使いたいのです。コラボレーションではありません。統合を実行する必要があると決断しなければならないということです。この問題が（リサイクル業者にとって）どう展開するのかを理解するのは非常に困難です。だからこそ、いま統合すべきなのです。」

Global Battery Allianceのエグゼクティブ・ディレクター兼理事であるInga Petersen氏は、循環性に対する世界的レベルでの調和のとれたアプローチの必要性をさらに強調しました。

「世界的に公平な競争の場を作り、世界のバッテリ・エコシステムを検討することにもっと重点を置く必要があります。特定の市場における規制遵守の負担が大きく、製品基準も高いことから、新興市場が持続可能性やリサイクルの要件を満たすのに苦労するなど、分断化のリスクが実際に存在します。バッテリが持続可能性の基準を満たし、資本にアクセスできるようにするために、バッテリに関する共通の最低基準を本当に作成する必要があります。」

他のパネリストも補完的な視点を共有しました。Benchmark Mineral Intelligenceの重要鉱物アナリストであるZoe Zhang氏は、サプライ・チェーンのリスクと投資家にとっての透明データの重要性について見解を述べました。また、Xynteoのマネージング・ディレクターであるAmy Marshall氏は、循環性を実現するためのマルチステークホルダー・パートナーシップとシステム変革について説明しました。

このフォーラムは、6月に開始されたEllen MacArthur Foundationの重要鉱物プログラム（Critical Minerals Program）の下で、パートナーが一堂に会した初の公式会合となりました。会合の場で、CATLは20年以内に新規バッテリ生産の最大50%をバージン原材料に依存しない形にするという野心的な目標を示しました。今後も、CATLはEMFや業界パートナーと協力し、パイロット・プロジェクトやバリュー・チェーン全体のソリューションに取り組み、持続可能で公平な循環型バッテリ・エコシステムを推進していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com