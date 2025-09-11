「AMNIBUS」が中国で開催されるオフラインイベント「IAGF国际动漫周边展」に出展決定！『犬夜叉』の人気商品を中国国内での先行販売をいたします！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、中国にて開催されるオフラインイベント「IAGF国际动漫周边展」に、「AMNIBUS」ブースとして出展いたします！『犬夜叉』の人気商品の中国国内での先行販売を予定しております。

2025年10月1日(水)～2025年10月2日(木)に中国にて開催されるオフラインイベント「IAGF国际动漫周边展」に「AMNIBUS」ブースの出展が決定いたしました。

今回のイベントでは、『犬夜叉』より多数グッズの中国国内での先行販売をいたします。

ファン必見のアイテム発売となっておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。

▼「IAGF国际动漫周边展」

開催期間：2025年10月1日(水)～2025年10月2日(木)

開催場所：中国・杭州 国際博覧中心

出展ブース名：AMNIBUS

出展ブース番号：B-13

※ご入場にはIAGF国际动漫周边展の入場チケットが必要です。

▼「IAGF国际动漫周边展」AMNIBUS犬夜叉特設サイト

https://event.amnibus.com/iagf-inuyasha/

▼「IAGF国际动漫周边展」公式特設サイト

http://www.fanfaniagf.com/

―――――――――――――――

【イベント先行販売グッズ情報】

▼トレーディング Ani-Art BLACK LABEL アクリルスタンド（全11種）

単品：44元/BOX：484元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art BLACK LABEL アクリルキーホルダー（全11種）

単品：39元/BOX：429元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art BLACK LABEL アクリルカード（全11種）

単品：36元/BOX：396元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art BLACK LABEL 缶バッジ（全11種）

単品：27元/BOX：297元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label ミニアートフレーム（全10種）

単品：39元/BOX：390元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルスタンド（全10種）

単品：44元/BOX：440元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルキーホルダー（全10種）

単品：39元/BOX：390元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label マット缶バッジ（全10種）

単品：27元/BOX：270元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルコースター（全10種）

単品：44元/BOX：440元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 缶バッジ（全10種）

単品：25元/BOX：250元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art アクリルキーホルダー（全10種）

単品：36元/BOX：360元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド（全10種）

単品：44元/BOX：440元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art ミニアートフレーム（全10種）

単品：36元/BOX：360元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング POPOON アクリルスタンド（全10種）

単品：44元/BOX：440元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング POPOON アクリルキーホルダー（全10種）

単品：36元/BOX：360元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング POPOON 缶バッジ（全10種）

単品：25元/BOX：250元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング POPOON ミニアートフレーム（全10種）

単品：36元/BOX：360元

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼Ani-Art BLACK LABEL キャンバスボード（全2種）

価格：各279元

▼Ani-Art BLACK LABEL 1ポケットパスケース（全2種）

価格：各99元

▼Ani-Art aqua label BIGアクリルスタンド（全10種）

価格：各99元

▼Ani-Art aqua label BIGアクリルキーホルダー（全10種）

価格：各58元

▼BIGアクリルスタンド（全2種）

価格：各99元

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

―――――――――――――――

【購入制限】

・『犬夜叉』の全てのトレーディング商品をお一人様1会計につきBOXでのご購入は1BOX2点まで、もしくは単品でのご購入は2BOXの入数までとさせていただきます。

・『犬夜叉』の全てのオープン商品はお一人様1会計につき1種2個までとさせていただきます。

―――――――――――――――

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当：齊藤直樹

Mail： pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2009