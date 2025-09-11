【新型iPhone 17対応】ピーナッツデザイン「CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」が登場

Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「PEANUTS/ピーナッツ CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」を発売いたします。Hamee公式オンラインストアにて、2025年9月11日(木)より販売開始します。尚、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。

■iPhone 17に対応したピーナッツデザインダイアリーケースが登場！

最新のiPhone 17に対応したピーナッツデザインの「CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」を展開します。

デザインは、「スヌーピー/オフホワイト/ドッグハウス」・「スヌーピー/タイル/バスタイム」・「スヌーピー/ベージュ/クッキー」の3種類です。

スマートフォンを全面カバーできるダイアリーケースでありながら、閉じたままフリップの窓から時間や通知をさっと確認できます。また、ICカードの収納に便利なカード収納ポケット付きです。カードポケット内には電波干渉除去シート入りで、そのままICタッチOKです。

さらにマグネット式フリップで開閉がスムーズにでき、フリップがマグネットの力で背面に固定されるので操作時に片手で持ちやすくなっています。

■製品情報

・製品名 ：PEANUTS/ピーナッツ CERTA フリップ窓付きダイアリーケース

・デザイン ：スヌーピー/オフホワイト/ドッグハウス、スヌーピー/タイル/バスタイム、スヌーピー/ベージュ/クッキー

・対応機種 ：iPhone 17

・発売日 ：2025年9月10日(水)

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/669-97917

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・スマートフォンを全面カバーできるダイアリータイプ

・便利なカードポケット付き

・ベルトなしデザインとマグネット内蔵フタによる簡単な開閉構造

・フタを閉じたまま通話や時刻確認ができる窓付き仕様

・PCケース部分にGRS認証100％リサイクル素材を使用

【「ピーナッツ」とは】



「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。





■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp





■オンライン販売店舗

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売





■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp

