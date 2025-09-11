ぜんぶどり移住 西湘足柄ライフスタイルツアーを開催します！

神奈川県

県では、「ぜんぶどり移住 西湘足柄ライフスタイルツアー」と題し、西湘足柄エリア（注記１）への ２泊３日及び１泊２日の移住体験ツアーを実施します。

神奈川県西部の「西湘足柄エリア」なら、仕事も、暮らしも、子育ても、海も、山も、川も、湖も、里 もぜんぶまるごと、楽しめて、何かを諦める必要はありません。このエリアでの暮らしを「ぜんぶどり移住」と名付け、多彩な魅力を体感できるリアルなツアーをお届けします。

1 令和７年度に実施するツアー概要

西湘足柄エリアならではのライフスタイル等が体験できるプログラムを組み込んだ移住体験ツアーを２回実施します。

また、本ツアーの受託事業者（合同会社hibhi.（ヒビ））が、「西湘足柄移住コンシェルジュ」 （注記２）を運営する強みを生かし、リアルな情報をお伝えするだけではなく、どんな小さな 不安・疑問にもお答えします。

（１）第１回「海まち暮らしのリアル編」

実施日程：令和７年10 月24 日（金曜日）から10 月26 日（日曜日）まで

実施エリア：小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町

対象者：西湘足柄エリア外に在住（主に東京都内在住）で西湘足柄エリアに移住を検討中 の18 歳以上の方（18 歳未満の子の同伴は可）

定員：５組15 名程度

（２）第２回「農ある暮らしのリアル編」

実施日程：令和８年２月28 日（土曜日）から３月１日（日曜日）まで

実施エリア： 南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町

対象者：西湘足柄エリア外に在住（主に東京都内在住）で西湘足柄エリアに移住を検討中 の18 歳以上の方（18 歳未満の子の同伴は可）

定員：５組15 名程度

2 ツアーの詳細及び募集期間について

（１）詳細：次のホームページよりご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/seishoashigara-ijyu/news_20250911.html

（２）募集期間：第１回 令和７年９月11 日（木曜日）から令和７年10 月３日（金曜日）まで

第２回 令和８年１月から２月頃（詳細は決まり次第、県HP 等で公開します。）

3 ツアーの現地取材について

参加者への配慮のためできません。

（注記１）県西地域の２市８町 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

（注記２）「西湘足柄移住コンシェルジュ」 （受託事業者・合同会社hibhi.（ヒビ））は、西湘足柄 エリアへの移住に興味・関心のある方に対して、移住相談や現地案内、オンラインでの移住相談会、移住者との現地交流会を行っています 。

（西湘足柄移住コンシェルジュ特設ページ）

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/seishoashigara-ijyu/index.html

参考資料

「ぜんぶどり移住 西湘足柄ライフスタイルツアー」概要

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1244-1c4998d21d4d624c39be68d28edf8f71.pdf

問合せ先

神奈川県政策局自治振興部

地域活性化担当課長 吉田 電話045-210-3251

地域政策課地域活性化グループ 山中 電話045-210-3260