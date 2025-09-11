DMMポイントが毎日もらえる『秋のDMM GAMES FESTIVAL』開催！キャンペーン参加で現金100万円のチャンスも！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、本日9月11日（木）より『秋のDMM GAMES FESTIVAL』を開催いたしました。

参加者全員への協賛ゲームの特典アイテムプレゼントやDMMポイントが当たるルーレット企画、さらに抽選で現金100万円がもらえるスタンプカード企画など、様々なキャンペーンを用意しております。

『秋のDMM GAMES FESTIVAL』キャンペーン特設サイト：

https://games.dmm.com/cp/festival/autumn/(https://games.dmm.com/cp/festival/autumn/)

■キャンペーン期間

2025年9月11日（木）12:00～2025年10月14日（火）17:59まで

■参加方法

DMM GAMES（https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）会員登録後、特設サイトの「参加ボタン」をクリックで本キャンペーンへ参加いただけます。

【キャンペーン1】毎日DMMポイントがもらえる＆現金100万円が当たるチャンス！

ゲームをプレイ後、キャンペーン特設サイトを訪問するとスタンプがもらえます。スタンプ獲得毎にDMMポイントが必ずもらえます。

さらにスタンプを５個集めると現金100万円当選キャンペーンへの応募が可能に。

なお獲得したスタンプは特設サイト内のスタンプカードで確認できます。

※ゲームプレイ後、特設サイトへの訪問がなかった場合はスタンプ付与ができかねます

【キャンペーン2】毎日最大10,000DMMポイントが当たるルーレット開催！

ゲームログインやピックアップタイトルのゲームを遊ぶともらえるルーレットメダルを集めて、最大10,000DMMポイントがもらえるルーレットに挑戦ができます。

▼賞品リスト

1等10,000DMMポイント(毎日20人に当たる！)

2等250DMMポイント(毎日500人に当たる！)

3等15DMMポイント(毎日10,000人に当たる！)

4等 5DMMポイント(毎日120,000人に当たる！)

5等 500DMMポイントが1,500人に当たる抽選券1枚

【キャンペーン3】キャンペーン参加で約10,000円以上のゲーム内アイテムがもらえる！

期間中、協賛ゲームをプレイするとプレイしたゲーム内で使える「10連ガチャチケット」や「レアキャラ確定チケット」など、豪華特典アイテムをもれなくプレゼントします。

【キャンペーン4】20人に10%ポイントバック！

期間中、キャンペーンに参加してDMM GAMESでDMMポイントを消費すると、抽選で20人に1人に10%ポイントが還元されます。

※最大3,000DMMポイントまで

【キャンペーン5】指定デバイスプレイでDMMポイントをゲット！

スマホブラウザ版、DMM GAMESストア版アプリ、DMM GAME PLAYER版アプリで対象ゲームを遊ぶとルーレットがまわせるスタンプが獲得できます。また50DMMポイントの抽選に自動的に参加できます。

スタンプを獲得すればするほど50DMMポイントの当選確率がアップするかもしれないこの機会に様々なデバイスで遊んでみてください。

※50DMMポイントは各デバイス抽選で2万名様へのプレゼント

※異なるデバイスでの重複当選あり

各キャンペーンの詳細につきましては、以下キャンペーン特設サイトよりご確認いただけます。

『秋のDMM GAMES FESTIVAL』キャンペーン特設サイト：

https://games.dmm.com/cp/festival/autumn/(https://games.dmm.com/cp/festival/autumn/)

DMM GAMES公式サイト：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)

DMM GAMES公式X：https://x.com/dmmolg_com

DMM GAMES公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@dmmgames8743(https://www.youtube.com/@dmmgames8743)

本キャンペーンの参加にはDMM GAMES（https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）における会員登録（無料）をおこない、DMM GAMESのアカウントを取得する必要があります。