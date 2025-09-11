ソーシャルインテリアとナウキャスト、オフィス移転PMOサービスで協業

株式会社ソーシャルインテリア

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、家具・家電のセレクト型オンラインストアとオフィスの構築支援、家具什器受発注プラットフォームを展開する株式会社ソーシャルインテリア（本社：東京都港区、代表取締役：町野 健、以下ソーシャルインテリア）と、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社ナウキャスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：辻中 仁士、以下ナウキャスト）は、オフィス移転PMO（※）サービスで協業することをお知らせいたします。

背景

新型コロナウイルス禍を経て出社回帰の流れが強まる中、オフィスの拡張や移転を検討する企業が増えていますが、急成長中のスタートアップや中小企業にとって、移転に伴う初期費用やプロジェクト管理工数などのコスト負担は大きな課題です。

ソーシャルインテリアは、個人向けの家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」をはじめ、法人向けにオフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートする「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、設計会社・販売店・メーカー向けの家具什器受発注プラットフォーム「ソーシャルインテリア 業務管理クラウド」を展開しています。

ナウキャストは、複数のオルタナティブデータを統合して営業活動に活用できる「DataLensHub」シリーズを通じて、商業リーシングや店舗開発、商圏分析といった商業不動産業界に特有の業務の効率化や不動産デベロッパーのオフィス営業を支援しています。また、同じFinatextグループの株式会社スマートプラスクレジット（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤 和明、以下「スマートプラスクレジット」）と連携し、店舗ビジネス事業者向けに新規出店に係る内装工事費や設備費用の後払いサービスを提供しています。

ソーシャルインテリアとナウキャストは、お互いのサービスやノウハウを組み合わせることで、オフィス移転に伴う初期費用や煩雑なタスクといった企業側の負担を軽減したいと考え、この度協業することとしました。

協業内容および移転企業側のメリット

今回の協業における具体的な取り組みおよび移転企業側のメリットは以下の通りです。

ソーシャルインテリアの取り組み

ナウキャストの取り組み

オフィス移転企業側のメリット

今後について

- 移転企業に対し、オフィス移転を一貫してサポートするPMOサービスを提供。- 移転企業に対し、オフィスデザインや家具を調達し、ニーズに応じた最適な空間を提供。- 複数のオルタナティブデータと独自のAI予測モデルで企業のオフィス移転ニーズを把握。- 移転企業に対し、オフィス移転に伴う初期費用の分割払いサービスを提供。- 初期費用の負担軽減とキャッシュフローの最適化- オフィス移転に関する煩雑な手続きの負担軽減- オフィス移転の専門的知見を持つ企業からのトータルサポート

ソーシャルインテリアとナウキャストは、今後も成長企業のオフィス環境構築を支援するため、さらなるサービスの充実を図ってまいります。

オフィス移転を検討されている企業様からのお問い合わせ先

以下のフォームからお問い合わせください。

https://socialinterior.com/contact/form02/

【注釈】

※PMO：Project Management Officeの略で、組織内における個々のプロジェクトマネジメントの支援を横断的に行う部門や構造システムのこと。

Finatextグループと株式会社ナウキャストについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36168/table/218_1_97811e51b6370beffdd46bb0b43e97cd.jpg?v=202509110257 ]

株式会社ナウキャスト

株式会社ナウキャストは、東京大学経済学研究科渡辺努研究室における「東大日次物価指数(現:日経CPINow)」プロジェクトを前身として2015年に設立された、オルタナティブデータのリーディングカンパニーです。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、ビッグデータ解析事業を担っています。POSデータやクレジットカードの決済データ、求人広告データなどの「オルタナティブデータ」を多数扱い、生成AIを活用した事業者の業務支援に取り組んでいます。また、独自の経済指数を開発し、経済統計のリアルタイム化、企業の経営戦略の見える化を行い、国内外250社以上の金融機関、シンクタンク、政府、政府系金融機関、海外ヘッジファンド等の資産運用、経済調査業務を支援しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36168/table/218_2_9394b249893df2d3584f3df4f641fb13.jpg?v=202509110257 ]

ソーシャルインテリアについて

https://corp.socialinterior.com/(https://corp.socialinterior.com/)

「インテリアの世界を変える。インテリアで世界を変える。」をミッションに掲げ、「オンライン販売事業」「オフライン販売事業」「業務管理クラウド事業」の3本柱を掛け合わせ、家具の循環型社会の実現を目指しています。

オンライン販売事業

家具・家電のセレクト型オンラインストア「サブスクライフ」(2018年3月開始)は、新品・ヴィンテージ品・中古品・アウトレット品からお気に入りの商品を探せるサービスです。支払い方法をサブスクにすることで、月額で必要な時に必要な分だけ、必要なモノを所有せずに利用することが可能です。

オフライン販売事業

法人向けの「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」は、家具のサブスクリプションサービスに留まらず、オフィス移転から空間デザイン、家具選定までワンストップでサポートするサービスです。

業務管理クラウド事業

設計会社・販売店・メーカー向けの家具什器受発注プラットフォーム「ソーシャルインテリア 業務管理クラウド」は、国内外のオフィス什器から海外のハイエンド家具まで、国内最大級の商品情報データベースを基に、スペックイン業務を大幅に効率化するサービスです。

【会社概要】

会社名：株式会社ソーシャルインテリア

代表取締役：町野 健

事業内容：家具・家電の通販サービス「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをまるごと支援する「ソーシャルインテリア オフィス構築支援」、家具什器受発注プラットフォーム「ソーシャルインテリア 業務管理クラウド」の企画・開発

設立日：2016年11月9日

- ソーシャルインテリアhttps://socialinterior.com/corporate/- サブスクライフhttps://subsclife.com/- ソーシャルインテリア オフィス構築支援https://socialinterior.com/- ソーシャルインテリア 業務管理クラウドhttps://lp-cloud.socialinterior.com/- THE MUSEUMhttps://socialinterior.com/the-museum/

【受賞歴】

・東急アクセラレートプログラム2019Demo Day 東急賞受賞(2020年3月、東急グループ)

・Next-generation Commerce Award 2020 特別賞受賞(2020年9月、公益社団法人日本通信販売協会)

・日本サブスクリプションビジネス大賞2020 ブロンズ賞受賞(2020年12月、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会)

・すごいベンチャー100選出(2021年8月、東洋経済)

・日本ネット経済新聞賞 SDGs部門 特別賞(2022年6月、日本流通産業新聞社)

・Mizuho Innovation Award 2024.3Q(2024年10月、みずほ銀行)