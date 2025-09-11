あなたのぬいぐるみが赤穂御崎の観光大使に!? ユニークな事前イベント参加者募集中
兵庫県赤穂市の赤穂御崎の魅力を広く発信する地域活動「赤穂アートプロジェクト」では、地域の風景や文化を楽しんでいただく企画「赤穂御崎まちなかアート」を、本年も11月1日（土）～16日（日）に開催いたします。
その事前イベントとして、ぬいぐるみが赤穂御崎を旅するユニークな企画「ぬいぐるみお泊り会」（以下、「本事前イベント」という）を実施します。※ぬいぐるみ募集締切り：9月25日まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329433&id=bodyimage1】
本事前イベントでは、参加者からお預かりしたぬいぐるみが“観光大使”となり、赤穂御崎のギャラリーや工房名所を巡ります。その様子を撮影し、かわいい旅の記録をフォトブックにまとめて後日お届けします。まるで自分のぬいぐるみが赤穂御崎を冒険してきたような体験を楽しんでいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329433&id=bodyimage2】
■「ぬいぐるみお泊り会」参加方法
1. 参加申し込み（9月25日締切） 氏名・住所・連絡先（携帯電話番号など）と、参加希望のぬいぐるみの写真をメールでお送りください。折り返し詳細をご案内します。
2. ぬいぐるみ選考 参加枠は10体まで。応募多数の場合は選考のうえ、9月下旬に結果をご連絡いたします。
3. ぬいぐるみ送付 選考後、指定の送付先へ郵送または持ち込みをお願いします。 参加費：1,000円（フォトブック製作費・送料など経費） ※発送・返送の送料は参加者様のご負担となります。
4. 返送・フォトブック送付 撮影終了後、ぬいぐるみをご返送。10月末頃には、旅の記録がつまったフォトブックをお届けします。
■ぬいぐるみお泊り会について
ぬいぐるみお泊り会は、国立近代美術館で始まったユニークな体験型イベントで、全国の図書館などでも広がっています。参加者のぬいぐるみが赤穂御崎のスポットを巡る1日の冒険を通じて、参加者自身もまるで旅をしているかのような楽しさと特別な体験を味わえます。さらに、その記録はフォトブックとして手元に残るため、思い出としても特別な価値があります。
■主催者コメント 赤穂アートプロジェクト
「赤穂御崎は、四季折々の自然美と文化資源に恵まれた地域です。赤穂アートプロジェクトでは、アートを媒介として地域の魅力を広く発信し、観光振興や交流人口の増加につなげることを目指しています。今回の『ぬいぐるみお泊り会』は、親しみやすい体験を通して幅広い方々に地域の魅力と11月のアートイベントを知っていただく機会になることを期待しています。今後も、アートを通じた地域活性化の取り組みを継続し、赤穂御崎を訪れる方々に豊かな体験を提供してまいります。」
■ぬいぐるみお泊り会申込先
赤穂アートプロジェクト事務局 E-mail：akoartpjt@gmail.com
■団体概要
団体名：赤穂アートプロジェクト（設立：2024年）
活動内容： 赤穂アートプロジェクトは、兵庫県赤穂市・赤穂御崎エリアを拠点に、地域の自然・歴史・文化を活かしたアートイベントを企画・運営しています。アートを通じて地域の魅力を発信し、観光振興や交流人口の拡大、地域活性化に寄与することを目的としています。毎年開催する「赤穂御崎まちなかアート」をはじめ、地域と来訪者をつなぐ様々な文化活動を展開しています。
■11月開催の赤穂御崎まちなかアートイベント概要
「ぬいぐるみお泊り会」は赤穂御崎まちなかアートの事前情報発信として開催。
その事前イベントとして、ぬいぐるみが赤穂御崎を旅するユニークな企画「ぬいぐるみお泊り会」（以下、「本事前イベント」という）を実施します。※ぬいぐるみ募集締切り：9月25日まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329433&id=bodyimage1】
本事前イベントでは、参加者からお預かりしたぬいぐるみが“観光大使”となり、赤穂御崎のギャラリーや工房名所を巡ります。その様子を撮影し、かわいい旅の記録をフォトブックにまとめて後日お届けします。まるで自分のぬいぐるみが赤穂御崎を冒険してきたような体験を楽しんでいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329433&id=bodyimage2】
■「ぬいぐるみお泊り会」参加方法
1. 参加申し込み（9月25日締切） 氏名・住所・連絡先（携帯電話番号など）と、参加希望のぬいぐるみの写真をメールでお送りください。折り返し詳細をご案内します。
2. ぬいぐるみ選考 参加枠は10体まで。応募多数の場合は選考のうえ、9月下旬に結果をご連絡いたします。
3. ぬいぐるみ送付 選考後、指定の送付先へ郵送または持ち込みをお願いします。 参加費：1,000円（フォトブック製作費・送料など経費） ※発送・返送の送料は参加者様のご負担となります。
4. 返送・フォトブック送付 撮影終了後、ぬいぐるみをご返送。10月末頃には、旅の記録がつまったフォトブックをお届けします。
■ぬいぐるみお泊り会について
ぬいぐるみお泊り会は、国立近代美術館で始まったユニークな体験型イベントで、全国の図書館などでも広がっています。参加者のぬいぐるみが赤穂御崎のスポットを巡る1日の冒険を通じて、参加者自身もまるで旅をしているかのような楽しさと特別な体験を味わえます。さらに、その記録はフォトブックとして手元に残るため、思い出としても特別な価値があります。
■主催者コメント 赤穂アートプロジェクト
「赤穂御崎は、四季折々の自然美と文化資源に恵まれた地域です。赤穂アートプロジェクトでは、アートを媒介として地域の魅力を広く発信し、観光振興や交流人口の増加につなげることを目指しています。今回の『ぬいぐるみお泊り会』は、親しみやすい体験を通して幅広い方々に地域の魅力と11月のアートイベントを知っていただく機会になることを期待しています。今後も、アートを通じた地域活性化の取り組みを継続し、赤穂御崎を訪れる方々に豊かな体験を提供してまいります。」
■ぬいぐるみお泊り会申込先
赤穂アートプロジェクト事務局 E-mail：akoartpjt@gmail.com
■団体概要
団体名：赤穂アートプロジェクト（設立：2024年）
活動内容： 赤穂アートプロジェクトは、兵庫県赤穂市・赤穂御崎エリアを拠点に、地域の自然・歴史・文化を活かしたアートイベントを企画・運営しています。アートを通じて地域の魅力を発信し、観光振興や交流人口の拡大、地域活性化に寄与することを目的としています。毎年開催する「赤穂御崎まちなかアート」をはじめ、地域と来訪者をつなぐ様々な文化活動を展開しています。
■11月開催の赤穂御崎まちなかアートイベント概要
「ぬいぐるみお泊り会」は赤穂御崎まちなかアートの事前情報発信として開催。