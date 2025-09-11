たけびしグループ、南西アジア最大級の電子部品展示会「electronica India 2025」に出展
たけびしグループは、2025年９月17日（水）から19日（金）までの３日間、インド・バンガロールで開催される展示会「electronica India 2025」に出展いたします。
「electronica India」は、南西アジア最大規模を誇る電子部品・アセンブリ・マテリアルの専門展示会であり、成長著しいインド市場における重要なビジネスプラットフォームです。
たけびしグループからは、Le Champ（読み：リチャンプ／東南アジア商社）が出展し、同社が取り扱う多彩な電子部品に加え、たけびしが自社開発を行う産業用データ連携プラットフォーム「デバイスエクスプローラ OPCサーバー」など、お客さまの課題解決に貢献する製品を多数出展いたします。
＜昨年度の出展の様子＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329373&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329373&id=bodyimage2】
＜展示会概要＞
■展示会名：electronica India 2025
■会期：2025年９月17日（水）～19日（金） 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了
■会場：Bangalore International Exhibition Centre（インド・バンガロール）
■ブース：Hall No.5, Booth No.E41
■公式サイト：https://electronica-india.com/en/
＜出展内容＞
■テーマ：Unleashing the Future with IoT Technology（IoTテクノロジーで未来を切り拓く）
■出展パートナー
１．HRS：コネクタを通じてもっと豊かな未来・つながる世界を実現
２．LF：電機ヒューズや工業用など、幅広いヒューズタイプを提供
３．Murata：小型、高機能、薄型化などエレクトロニクス業界のトレンドをリード
４．PCB：顧客要求に合わせた提案が出来るパートナーを複数保有
５．ケミコン：高い品質と信頼性を実現するコンデンサ用材料の研究開発力が強み
６．SEIKO：高い技術力で価値を創造、高密度実装による小型化、効率の追求
７．たけびし：OPC通信対応のソフト・ハードで生産現場のデータ活用を支援
本展示会を通じて、たけびしグループは、インド市場におけるプレゼンスをさらに高めてまいります。
Le Champ コーポレートサイトはこちら https://www.lechamp.com.sg/
たけびし オリジナル商品の情報はこちら https://www.faweb.net/
配信元企業：株式会社たけびし
