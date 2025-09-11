【212 KITCHEN STORE】映画公開40周年『バック・トゥ・ザ・フューチャー』初コラボアイテムを9月11日(木)よりオンラインストア先行発売！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するキッチン道具の専門店212 「KITCHEN STORE（トゥーワントゥーキッチンストア）」は、映画公開40周年を記念して『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした限定オリジナルアイテムを含むグッズコレクションを、全国の212キッチンストア店舗、オンラインストアにて発売いたします。

特集ページを見る ＞＞＞ :https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/feature/backtothefuture/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=250911&utm_content=backtothefuture

1985年の公開から今年で40周年を迎えるアメリカの大人気SF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』との初となるコラボレーションが実現。

タイムマシンやホバーボード、タイムサーキットなど、映画のアイコニックなモチーフをデザインしたオリジナルグッズを展開します。

キッチン道具の専門店ならではのダイニング・ランチグッズやエプロンなどの食卓まわりのアイテムから、日常使いしやすいバッグや小物、インテリアアイテムまで、約70商品が登場します。

懐かしさを感じる世代から若い世代まで、男女問わず、色褪せない名作映画の世界観を楽しんでいただけるラインナップとなっています。

オンラインストアでは、9月13日（土）の店舗発売日に先駆けて、9月11日（木）よりオンライン先行予約販売も開始します。

ぜひ、この機会に全国の212キッチンストア店舗やオンラインストアへお立ち寄りください。

▼『バック・トゥ・ザ・フューチャー』アイテムの一部をご紹介

APPAREL｜エプロン・Tシャツ

DINING｜ダイニングマグカップ \1,980 / ステンレスタンブラー \2,750 / 缶型グラス \1,430 / ラバーコースター \880エプロン \4,180 / Tシャツ \4,950 / ミトン \1,980 /GOODS｜小物ランチョンマット \1,320 / 巾着２点セット \1,650 / ＰＶＣポーチ \1,760 / ミニタオル \770 / ２連アクリルキーホルダー \1,320

オンラインストアを見る＞＞＞ :https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/search?st=1&ke=212kbtfall2025aw&so=RCMD&sst1=2&un=item&limit=120&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=250911&utm_content=backtothefuture

※商品は全て税込価格となります。

※その他詳細は公式WEBページをご覧ください

※一部商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー×212キッチンストア」アイテム一覧はこちら！＞＞＞詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/search?st=1&ke=212kbtfall2025aw&so=RCMD&sst1=2&un=item&limit=120&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=250911&utm_content=backtothefuture「バック・トゥ・ザ・フューチャー×212キッチンストア」特集ページはこちら！＞＞＞詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/feature/backtothefuture/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=250911&utm_content=backtothefuture

［予告］LIVEを見ながらお買い物ができる「LIVE SHOPPING」

9月16日(火) 20:00～は212キッチンストア 公式インスタグラム、SHOP LIVEにてLIVEを同時配信予定です。是非ご覧ください！

LIVEはこちらから＞＞＞(https://store.world.co.jp/s/live-shopping/brand/?brand=212kitchenstore&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=212kitchen&utm_term=250717&utm_content=sanrio)

ぜひこの機会に、212キッチンストア店舗および公式オンラインストアでチェックしてください！

【バック・トゥ・ザ・フューチャー】

1980年代を代表する大ヒット作であるSFアドベンチャーの傑作。自動車型タイムマシンで1985年～1955年へ時空移動した高校生が、自分と同世代だったころの両親と出会うなどして騒動を巻き起こす。

マイケル・J・フォックス、クリストファー・ロイドが高校生と博士を熱演。

スリルと興奮と笑いに満ちた展開に加え、名車デロリアンを改造したタイムマシンの鮮烈なデザインも必見。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

【212 KITCHEN STORE とは】

「世界で一番素敵なレストラン それは我が家の食卓」をコンセプトにした、キッチン道具の専門店です。人と人とがコミュニケーションをとる上で欠かすことのできない「食」をより豊かにするために、素敵な「我が家のレストラン作り」をお手伝いしています。店名の“212（トゥーワントゥー）”は、ニューヨークの市外局番に由来しています。多種多様な食文化が融合する世界有数の大都市ニューヨークをイメージし、「世界のどんな料理でも楽しく作って、美味しく食べていただく」という思いを込めて、世界中の優れたキッチングッズを幅広く取り扱い、提案し続けています。



■212 KITCHEN STORE 公式サイト&公式通販

https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/(https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/)



■オンラインストア 読み物連載更新中！

https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/note/?link_id=N38_R_menu

■212 KITCHEN STOREショップリスト

https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRN38&link_id=N38_L_shop(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRN38&link_id=N38_L_shop)



【Social Media】

LINE：https://lin.ee/vD2NMdU(https://lin.ee/vD2NMdU)

Instagram：https://www.instagram.com/212_kitchen_store/(https://www.instagram.com/212_kitchen_store/)

Facebook：https://www.facebook.com/212kitchenStore/(https://www.facebook.com/212kitchenStore/)

＜会社概要＞

・名称：株式会社 ライフスタイルイノベーション（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：西川 信一

・所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18東急不動産恵比寿ビル3F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/