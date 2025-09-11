～生産者の想いを紡ぐ一杯～「2025 グァテマラカッピングコンテスト金賞ビーンズ」を9月17日（水）より順次発売
タリーズコーヒージャパン株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:内山修二）は2025 グァテマラカッピングコンテスト金賞ビーンズを9月17日（水）より発売します。
“まだ見ぬ高品質なグァテマラのコーヒーをお届けしたい”という理念から、2008年より「グァテマラ カッピングコンテスト」を開催し、今年で第18回を迎えます。今年は例年以上に厳しい気象条件に直面する中でも、グァテマラ全土から「タリーズと共においしいコーヒーを届けたい」と想いを持った、23の農協が参加しました。厳正な審査の結果、金賞に輝いた4つの農協のコーヒ―豆を全国の店舗にて販売いたします。本取り組みは、小規模ながらも高品質で個性的なコーヒーをつくる生産者を発掘し、農協名を冠した商品にすることで、生産者のモチベーションの向上や賞金を通じて高品質なコーヒーづくりの未来にも繋がっています。タリーズでは、美味しいコーヒーを求めて生産者と共に歩み続け、今後も産地とのつながりを深めてまいります。同じグァテマラ産でも農協ごとに異なるユニークな味わいを、ぜひこの機会にお楽しみください。
＜カッピングコンテスト審査の様子＞
＜金賞を受賞した生産者の皆様＞
＜商品名・価格＞
「2025 グァテマラ カッピングコンテスト金賞 テオガル農協」1,720円（税込）/200g
[テイスティングワード]
Raspberry，Round，Complex
ラズベリーを思わせる明るい酸味と、まろやかな甘みがバランス良く、フルーティな風味が口いっぱいに広がります。
「2025 グァテマラ カッピングコンテスト金賞 グラノデオロ農協」1,720円（税込）/200g
[テイスティングワード]
Fruity，Velvety，Elegant
完熟チェリーを思わせるフルーティで華やかな風味と、なめらかな口あたりが特徴です。
「2025 グァテマラ カッピングコンテスト金賞 ラスブリサス農協」1,720円（税込）/200g
[テイスティングワード]
Grapefruit，Brisk，Sweet
グレープフルーツや白ブドウを思わせるフレーバー。後味には、口全体に明るい酸味と爽やかな風味が心地よく広がります。
「2025 グァテマラ カッピングコンテスト金賞 アグアドゥルセ農協」1,720円（税込）/200g
[テイスティングワード]
Caramel，Mellow，Balanced
カラメルを思わせる甘みとまろやかな口あたりが魅力の一杯。控えめな酸味とほどよい深みの絶妙なバランスをお楽しみいただけます。
～ちがいに気づくと、世界はもっとおいしくなる～
期間限定で“グァテマラ” 体験イベントを全国で開催します！
9月17日(水)～10月13日(月)に、「2025 グァテマラ カッピングコンテスト金賞ビーンズ」の販売、試飲体験、コーヒースクールを通じて、農協ごとの個性あふれる味わいをご体験いただけるイベントを全国各地で開催いたします。
■グァテマラ コーヒーウィーク イベント開催
期間：2025年9月17日(水)～10月13日(月)
内容：「2025 グァテマラ カッピングコンテスト金賞ビーンズ」の販売、試飲体験
＜開催店舗は下記URLをご覧ください＞
https://www.tullys.co.jp/campaign/2025/08/event-guatemala2025.html
※開催店舗、日時につきましては、変更になる場合がございます。
期間中は限定カップで試飲を提供します。
■コーヒースクール特別プログラム
期間：2025年9月17日(水)～10月末予定
内容：同じグァテマラ産のコーヒーでも、農協ごとに異なる味わいや、自分好みのコーヒーを選ぶ楽しさをコーヒースクールでご体験いただけます。
「シーズナルビーンズコース (ベーシック)」
所要時間：約90分
受講費：2,300円（税込）/ 1名
「タリーズ ミニコーヒースクール」
所要時間：約30分
受講費：1,000円（税込）/ 1名
＜開催店舗は下記URLをご覧ください＞
https://www.tullys.co.jp/school/seasonal/
※一部取扱いをしていない店舗がございます。
※画像はイメージです。
＜プレスリリースPDF＞
