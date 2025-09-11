【無料】「FSSC審査員募集オンラインセミナー」開催のご案内

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2025年10月4日（土）、FSSC財団 日本代理人の出田 宏 氏をお迎えし、「FSSC審査員募集オンラインセミナー」を開催いたします。

食品安全マネジメントシステム「FSSC 22000」の認証件数は増加傾向にあり、当機構では、持続的に認証審査サービスを提供していくために、食品安全マネジメントシステム審査員の人員増強を行っております。

本セミナーでは、FSSCの最新動向と審査員の役割などについて出田氏にご紹介いただいたのちに、当機構が目指す審査やFSSC審査員になるまでの育成ステップ、募集要項について説明いたします。

セカンドキャリアとしてFSSC審査員を目指している方はもちろん、FSSC審査員に興味をお持ちの方など、ぜひこの機会にご参加ください。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/403_1_dbde9cbee1102d2284ced72e9d8352d9.jpg?v=202509110257 ]

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp/)】

1957年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001やISO 14001をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JISマーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA調べ／2025年3月末時点。