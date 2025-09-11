¿Íµ¤¤Î¤Ø¤ó¤·¤ó¥Ð¥¤¥¯¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¡×¡¡£²£°£²£µÇ¯£¹·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê300Âæ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈ¯Çä
À¾Éð¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁÏÂ¤´ë¶È ³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ²í¼ù¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Ë¥Ú¥À¥ë¤òÉÕ¤±¤ÆÄ¹¤¯¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¡¢2023Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Îß·×60ËüÂæÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ø¤ó¤·¤ó¥Ð¥¤¥¯¡×¤Îºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò300Âæ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥Áー¥à¥«¥éー¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ö¥ëー¡¢¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ï¡ÖLions¡×¤Î¥ïー¥É¥Þー¥¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©ー¥¯¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡ÖL¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ä¥ì¥ª¡¢¥é¥¤¥ÊÅù¤òÅ½¤ê¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤¤¿¡×¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¥Ú¥À¥ë¤òÉÕ¤±¤º¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ð¥¤¥¯
¥Ú¥À¥ë¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¼«Å¾¼Ö¤ËÊÑ¿È
¥µ¥É¥ë¤Ë¡ÖL¡×¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥Þー¥¯¡¡
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤¡¡
£³ºÐ～£·ºÐ¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¾è¤ì¤ë
¡ÚÈÎÇä³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥«¥éー¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ö¥ëー
²Á¡¡³Ê¡§36,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡3～7ºÐ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ ¥¤ ¥º¡¡¥µ¥É¥ë¹â36cm¡Ê3ºÐ¸Ô²¼Ê¿¶Ñ¡Ë～53cm¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯Æ±¤¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Å ÎÌ¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ð¥¤¥¯¥âー¥É¡§5.5kg¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯¥âー¥É¡§6.9kg
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¿ ¥¤ ¥ä¡¡14¥¤¥ó¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÎ½ÅÀ©¸Â¡¡35kg
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¢¥µ¥¤¥º¡¡¹â¤µ 39cm ¡ß Éý 18.5cm ¡ß Ä¹¤µ 82cm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÕ Â° ÉÊ¡¡¥Ú¥À¥ë¥·¥¹¥Æ¥à°ì¼°¡¢¥Ú¥À¥ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥Ù¥ë¡¢Á°¸åÈ¿¼ÍÈÄ¡¢´Ê°×¹©¶ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´Ê°×¶õµ¤Æþ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À½¡¡¡¡Â¤¡¡Made in China¡¡Designed by Vitamin i factory in Tokyo
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ñ¡¡¡¡Â÷¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¢¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.bluemuse.co.jp/henshinbike-lions
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://store.seibulions.jp/shop/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê2025Ç¯£´·î£±Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ëー¥ß¥åー¥º¤è¤ê¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤è¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¤¡¢À¾Éð¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¦¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ーÅªµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾Ü ¤·¤¯¤Ï https://www.bluemuse.co.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£À¾Éð¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¾Éð¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¸¥ãー»ö¶È¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¡¦±èÀþ»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤è¤ê¡Ö¤Ç¤«¤±¤ë¿Í¤ò¡¢¤Û¤Û¤¨¤à¿Í¤Ø¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¹ÔÆ°¤È´¶Æ°¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ô¼ç¡¢½¾¶È°÷¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñÅù¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ë¤«¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï https://www.seibuholdings.co.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£