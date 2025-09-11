こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【西南学院大学】10月11日（土）西南学院コンサート「オルガンコンサート2025」開催
西南学院大学では、このたび「オルガンコンサート2025 秋の空に響くパイプオルガン」を実施します。つきましては、貴紙に告知記事をご掲載くださいますようよろしくお願いいたします。
本件のポイント
・ 本コンサートは、地域への社会的貢献の一環として、音楽等の文化振興に寄与するもの
・ 西南学院オルガニストである福田のぞみ氏が、D.ブクステフーデやB.パスクィーニなどの曲を演奏する
・ 辻オルガンのなかでも、オランダ・北ドイツのバロック様式として最も大きなオルガンである
・ 2000本を超えるパイプで構成されるパイプオルガンの豊かで美しい音色を聴くことができる貴重な機会となる
・ 今年度は全ての世代の方にオルガンの音色を楽しんでいただきたい思いから、子ども（未就学児～小学生）向けの部と大人向けの部の二部制で行う
◎「オルガンコンサート2025 秋の空に響くパイプオルガン」について
日 程：2025年10月11日（土）
会 場：西南学院大学チャペル
入場料：無料（申込不要）
プログラム：■0歳から入れるコンサート ：13時00分～13時30分
■大人のためのコンサート：15時00分～15時50分
※いずれも開場は開演の30分前となります。
※大人のためのコンサートは、中学生以上の方にご入場いただけます。
※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
