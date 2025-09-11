こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名城大学】9/20 薬学部学生が地域の方と一緒に楽しむ 認知症カフェ「なごやかカフェ第1回」を開催！
名城大学薬学部2年生19人が、地域の皆さまと一緒に楽しむ「交流の場」として9月20日（土）、名城大学八事キャンパスで認知症カフェ「なごやかカフェ第1回」を開催します。認知症のある方もない方も、大人も子供も一緒に楽しめるイベント。予約不要・無料でどなたでも参加できます。
１．ポイント
・薬剤師を志す薬学部2年生19人が「地域を知り、地域を学び、地域とともに実践する」ことをテーマに、天白区における地域貢献のあり方を自ら考え、企画した。
・2025年4月から天白区地域包括ケア推進会議と天白区いきいき推進センターの協力のもと、学生たちは天白区の環境や認知症の現状を学び、延べ40人以上の学生が天白区内の認知症カフェに参加。
・認知症のある方もない方も、大人も子供も一緒に楽しめるイベントとして初開催。当日は予約不要・無料で、どなたでも参加可。「オレンジタワー作り」「薬や健康についてのクイズやオリジナルトランプで学ぼう」「人生ゲーム」をしながら楽しくおしゃべりできる企画として実施予定。
本件の詳細については、添付PDFもしくは本学サイトニュースリリースをご覧ください。名城大学ニュースリリースURL：https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_31885.html
２．イベント内容
（１）企画名：名城大学認知症カフェ「なごやかカフェ第1回」
（２）日時・場所：9月20日（土）13時～15時
名城大学 八事キャンパス 3号館1階 102教室（名古屋市天白区八事山150）
（３）内容
認知症のある方もない方も、一緒に楽しめるイベント
１．オレンジタワーを作りながらみんなで理想の薬を考えよう！
２．薬や健康についての知識をクイズとオリジナルトランプで学ぼう！
３．「人生ゲーム」をしながら楽しくおしゃべりしましょう！
予約不要、無料でどなたでも参加可能
（４）問い合わせ先
薬学部（間宮）MAIL：mamiya@meijo-u.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
