最新車両から世代を超えて愛される車両まで毎月楽しめる「JR東海 在来線車両カレンダー2026」を新発売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、JR東海での在来線車両を集めたオリジナルの卓上カレンダーを2025年9月13日（土）より新発売いたします。
各月のページには、「JR時刻表」などを発行する株式会社交通新聞社の全面協力のもと、JR東海が所有する在来線車両の写真より12枚を厳選いたしました。また、全面に迫力のある車両を楽しめる表面と、日付欄が大きく予定を書き込みやすいシンプルな裏面で、使いやすい仕様にこだわりました。
コンパクトな卓上タイプですので、仕事や勉強のデスク、暮らしの彩りに、JR東海の在来線車両を毎月お楽しみください！
商品紹介
JR東海 在来線車両カレンダー2026 販売価格：1,320円（税込）
・表紙：315系電車
・1月：キハ85系気動車 特急ひだ
・2月：373系電車 特急ふじかわ
・3月：213系電車
・4月：313系電車
・5月：キハ75形気動車 快速みえ
・6月：119系電車
・7月：HC85系 特急南紀
・8月：キハ48形気動車
・9月：211系電車
・10月：311系電車
・11月：383系電車 特急しなの
・12月：117系電車
商品サイズ：約 縦13センチ × 横18センチ
交通新聞社監修！こだわりポイント
JR東海の“今”を象徴するHC85系や315系といった最新車両から、引退して久しい119系や117系など懐かしさを感じさせてくれる車両までバラエティーに富んだ車種を織り交ぜました。カレンダーをめくる瞬間、職場やご自宅で新しさや懐かしさを感じていただければと思います。
販売詳細
＜発売日時＞ 2025年9月13日（土曜日） ※当社公式オンラインショップでは午前10時より販売開始
＜販売箇所＞
当社店舗
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50～15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
※その他当社店舗および鉄道イベントにて販売予定です。
＜その他＞
・JR東海承認済
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp