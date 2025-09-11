福岡市に新たな難病ケア拠点誕生！― SKY、福岡市でALS及び神経難病専門施設を続々開設

株式会社SKY

株式会社SKY（本社：福岡市早良区百道浜、代表：佐々木 一成）は、2025年10月1日、ALSお及び神経難病に特化した専門入居施設「ホスピタルホームあいあい有田」を福岡市早良区有田に開設し、開設に先立って2日間の内覧会を開催します。また、11月には、重度訪問介護を専門とする「ホスピタルハウスあいあい野方」も開設します。

ホスピタルホームあいあい有田 外観

開設に先立ち、9月26日（金）・27日（土）の2日間、入居ご検討の方や地域の皆さま、医療・福祉関係者を対象に内覧会を開催。館内をご覧いただきながら、専門スタッフによる施設の特徴などのご説明や、入居相談（要予約）も行います。

ALSや神経難病は進行とともに手厚い医療的なケアも必要になるなどの現実があります。こうした課題に応えるため、私たちは「病気を理由に暮らしを諦めなくてよい社会」を目指し、24時間体制の介護・看護を備えた住まいを地域に届けてきました。今回の福岡市早良区有田での新規開設は、2018年に始まったALS事業から続く取り組みの延長線上にあり、地域に必要な“ケアのインフラ”を築いていくための大切な一歩でもあります。さらに2025年11月には「ホスピタルハウスあいあい野方」も開設予定であり、住まい・在宅・支援の多層的なネットワークを拡充し、難病ケアを「特別なもの」から「地域にあって当たり前の基盤」へと進化させてまいります。

開催概要：ホスピタルホームあいあい有田 内覧会

日程：2025年9月26日（金）、27日（土）

時間：各日10:00～16:00

場所：ホスピタルホームあいあい有田（福岡市早良区有田7丁目19-14）

内容：館内見学・説明、入居相談会（要時間予約）

対象：入居をご検討中の方、近隣にお住まいの方、医療・福祉関係者、報道関係者ほか

参加申込：下記QRコードお申込フォームより受付中

▼内覧会のお申込みはこちらから

https://forms.gle/DNgv7acTzuKfix8z8

施設のご案内

ホスピタルホームあいあい有田（2025年10月1日開設）

ホスピタルホームあいあい有田 ラウンジ

ALSおよび神経難病の方が安心して暮らせる専門入居施設です。看護師が24時間滞在し、在宅療養が難しい方やご家族の介護負担が大きい方を支えます。

住所：福岡市早良区有田7丁目19-14

ホスピタルハウスあいあい野方（2025年11月1日開設予定）

ホスピタルハウスあいあい野方 外観ホスピタルハウスあいあい野方 居室

ALSおよび神経難病、重度訪問介護に特化したワンルームタイプ住居です。木造平屋・全5室で、医療ケアを含むケアや見守りを24時間行います。

住所：福岡市西区野方2丁目7-3

株式会社SKYについて

株式会社SKYは、「良質かつ適切なサービスを通じて人々のQOL（人生の質）の向上に貢献する」をミッションとし、福岡県内各地にデイサービスセンター、飯塚市、田川市ではデイサービスや住宅型有料老人ホームなどが一体となった複合施設「ケアタウンあいあい」を運営。また、2018年よりALS及び神経難病に特化したALS事業を開始し、ALS及び神経難病専門入所施設「ホスピタルホームあいあい」、重度訪問介護対応住居「ホスピタルハウスあいあい」、在宅支援まで幅広くサービスを提供しています。

2025年から2026年にかけて、福岡市内にホスピタルホーム1棟、ホスピタルハウス3棟を新規開設予定です。

【会社概要】

社名：株式会社SKY

本社所在地：福岡県福岡市早良区百道浜2-1-22 福岡SRPセンタービル301

代表取締役：佐々木 一成

事業内容：介護サービス事業

設立： 平成16年12月2日

公式サイト：https://www.aiai-hospital.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/sky_aiai_hospital/

採用サイト：https://saiyo.aiai.co.jp/