「ブランドマネージャー・カンファレンス」（宣伝会議 主催）にてアカウントマネジメント部長の鈴木が登壇

株式会社フェズ

リテールメディア事業等を展開する株式会社フェズ（本社：東京都千代田区、 代表者：代表取締役 赤尾 雄司、以下「フェズ」）は、9月19日（金）開催の「ブランドマネージャー・カンファレンス」（主催：宣伝会議）にて、株式会社ファイントゥデイ様と「ファイントゥデイ × フェズ、FMCGブランドにおけるデータマーケティングの新常識」をテーマに登壇いたします。

イベント概要

名 称：ブランドマネージャー・カンファレンス

開催日：2025年9月19日（金）開場9:30

会 場：宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

公式サイト：https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/brandmanager2509/

ブランドマネージャー・カンファレンス 登壇概要

日 時：9月19日（金） 13:45 ～ 14:15

場 所：宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

テーマ：ファイントゥデイ × フェズ、FMCGブランドにおけるデータマーケティングの新常識

ポイント：

日用消費財（FMCG）業界において、店頭での購買行動はこれまで可視化が難しく、広告効果測定が長年の課題でした。本講演では、購買データを活用したブランドマーケティングについて、株式会社ファイントゥデイのヘアケアブランド「＋ｔｍｒ（プラストゥモロー）」の事例を中心に、最新の課題解決手法をご紹介します。

登壇者

株式会社ファイントゥデイ ブランドマーケティング部 IMCグループ グループマネージャー／伊藤 邦浩

登壇者プロフィール：

2010年株式会社資生堂に入社。 日用美品におけるエリア営業を経験後、大手ドラッグストア本部営業、トレードマーケティングでの営業企画を歴任。 21年ファイントゥデイ創業時に参画し、独自の営業戦略の礎を構築。 23年よりIMCグループマネージャーとして、日本市場におけるヘアケア、スキンケア、ボディケアの成長戦略をベースに、ブランド間での横展開を見据えたメディア・コミュニケーション戦略・プランニングに従事。

株式会社フェズ ビジネスプロデュース本部 アカウントマネジメント部 部長／鈴木 聡一郎

登壇者プロフィール：

2017年に新卒で株式会社アイモバイルに入り、動画アドプラットフォームのプロダクト営業や実運用を経験。 その後、株式会社サイバーエージェントのグループに入社し運用型広告全般のコンサルティングを担当。株式会社サイバーエージェントへ転籍後は、飲料・酒類メーカーへの提案営業を経験。2021年、フェズに入社し「Urumo Ads」における購買データを活用した広告配信のプランニング・コンサルティング等に従事。2025年より現職。

株式会社フェズについて

・会社名：株式会社フェズ（FEZ Inc.）

・代表者：代表取締役 赤尾 雄司

・設立：2015年12月3日

・従業員数：135名（2025年8月1日現在）

・事業内容：リテールメディア事業（リテール業界のDX事業等）

・本社所在地：東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町3F

・資本金：249,956,209円（2025年8月末現在）

・URL：https://fez-inc.jp/

フェズは、「情報と商品と売場を科学し、リテール産業の新たな常識をつくる。」をミッションに掲げ、リテールメディア事業等を展開しています。

国内最大級のリテールデータプラットフォーム「Urumo（ウルモ）」を開発・提供し、情報（広告）×商品（販促）×売場（店頭）のソリューションを通じて、リテールDXの推進に取り組んでいます。