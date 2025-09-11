ＲＥ１００電力、TUN POWER 株式会社との 系統用蓄電池設置工事請負契約締結のお知らせ

RE100電力株式会社

ＲＥ１００電力株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小西雄大、以下「ＲＥ１００電力」）は、TUN GREEN POWER株式会社（本社： 台湾桃園市、代表取締役：林美伶）の関連会社であるTUN POWER株式会社（本社： 台湾桃園市、代表取締役：林美伶、以下「TUN POWER」）と、系統用蓄電池設置工事請負契約を締結したことをお知らせいたします。

■ 提携の概要

TUN POWERが計画を進める、和歌山県和歌山市の系統用蓄電所は、2026年5月までの連系を目指しています。ＲＥ１００電力が需給調整市場、JEPX市場、容量市場でのアグリゲーションを行い、収益の最大化を実現します。また、グループ会社の日本エネルギー総合システム株式会社が開発や建設、保守管理を請け負います。今回の提携によって新設される蓄電所は、国内でのエネルギー供給の安定化に寄与し、再生可能エネルギー電力の普及・拡大に資するものです。



TUN POWERは、台湾にて電線・ケーブル技術を専門とし、70年以上にわたり台湾の電力インフラ建設に携わり、また、AFC蓄電システムの構築を通して再エネ関連事業を積極的に推進しています。この度のＲＥ１００電力との契約を機に、TUN POWERは更なる再生可能エネルギー導入の拡大を目指し、日本全国における系統用蓄電池事業を展開していく予定です。



ＲＥ１００電力は当該蓄電設備を用いた運用を通じ、今後も再生可能エネルギーの導入拡大と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



＜参考資料＞

1. 系統用蓄電所概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/25_1_3b4ee632cc38a9ac526ab882f25b688e.jpg?v=202509110227 ]



2. 会社概要

■ TUN POWER株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/25_2_fa40f18f4a831ab2cd0b2c75aa07334d.jpg?v=202509110227 ]

■ ＲＥ１００電力株式会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/25_3_29942880f7157827d55270e0eeddd807.jpg?v=202509110227 ]

会社概要

会社名：RE100電力株式会社

本社所在地： 東京都中央区日本橋二丁目9番10号 L.Biz日本橋８階

代表者：代表取締役社長 小西雄大

設立日：2016年3月

資本金：3億7500万円

事業概要：再生可能エネルギー事業

URL：https://www.re100-denryoku.jp