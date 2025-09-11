コカ・コーラ ボトラーズジャパン、ヴィッセル神戸と「ボトルtoボトル」に向けた取り組みを開始

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者:カリン・ドラガン、以下 コカ・コーラ ボトラーズジャパン)は、楽天ヴィッセル神戸株式会社（以下 ヴィッセル神戸）と協働でPETボトルの水平リサイクル「ボトルtoボトル」（※）に向けた取り組みを、2025年9月12日（金）の柏レイソル戦より開始します。

（※）使用済みPETボトルを回収・リサイクル処理したうえでPETボトルとして再生し、飲料の容器として用いること。

ヴィッセル神戸と協働する「ボトルtoボトル」プロセス

本取り組みは、ヴィッセル神戸のホームグラウンド「ノエビアスタジアム神戸」内のリサイクルボックスや売店から回収する使用済みPETボトルを再原料化し、コカ・コーラ ボトラーズジャパンのPETボトル製品の容器として再生するものですまた、「ノエビアスタジアム神戸」内の自動販売機や回収ボックスには「ボトルtoボトル」への協力を促すPOPを貼付するほか、選手を起用した啓発動画の放映などを通じて来場者への呼び掛けを行い、使用済みPETボトルの確実な回収を目指します。



当社は、「容器＆リサイクル（循環型社会）」をマテリアリティの一つとして、「設計」と「パートナーとの連携による回収」の２つの柱を軸に、水平リサイクルの推進などを通じて、国内における資源循環の促進に取り組んでいます。このたびヴィッセル神戸と協働して「ボトルtoボトル」に取り組むことにより、日本国内におけるPETボトルの循環利用に寄与してまいります。

【取り組み概要】

・開始日：2025年9月12日（金）

・回収対象：「ノエビアスタジアム神戸」で回収される使用済みPETボトル

・回収場所：コンコースなどに設置された回収ボックス、売店

回収ボックス

