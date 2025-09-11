『第11回 アート引越技術コンテスト』を開催 東京ブロック代表が優勝！！

アート引越センター株式会社

アート引越センター株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：寺田 政登）は全国 160拠点の予選を勝ち抜いた代表10チーム（東日本5チーム、西日本5チーム）が、引越の技術を競い合う全国大会『第11回 アート引越技術コンテスト』を、9月10日（水）にアート引越センター北大阪支店（大阪府豊中市）にて開催いたしました。

『アート引越技術コンテスト』は、引越技術の更なる向上とサービス品質の追求を目的に実施しているもので、今回で 11 回目の開催となります。全国の予選を勝ち抜いた 10 チーム（1 チーム2名、少なくとも1名は女性スタッフ）計20名の引越のプロフェッショナル達が、１.運転技術、２.梱包技術、３.運搬技術の 3 種目で技術を競い合いました。また、各ブロックの応援の声が会場を盛り上げました。

本大会は、東京ブロック代表で港支店所属の柏木 則隆さんと同じく港支店所属の平谷 茜さんのペアが優勝しました。柏木さんは「応援に来てくださった方々、そして支援をくださった方々、本当にありがとうございました。皆さんの 期待に結果で何とか応えたいと思い、最高の形で、最高の結果で応えることができたと思っています。去年、彼女が流した悔し涙を、今年は嬉し涙に変えることができました。本当にありがとうございました。」と語り、平谷さんは 「去年も挑戦したんですが、ダメでした。そんな中、柏木さんへ私から『今度こそ優勝したいので一緒に出場してくだ さい』とお願いし優勝できました。本当にスーパーヒーローのように支えてくださいました。そして皆さんの応援のおかげで、ここまで来ることができました。本当にありがとうございました。」と語りました。

優勝した東京ブロック代表と寺田政登社長 （左から平谷茜さん、柏木則隆さん、寺田政登社長）

【 第11回 アート引越技術コンテスト 開催概要 】

【日時】 9月10日（水） 10：00～16：30

【会場】 アート引越センター北大阪支店（大阪府豊中市箕輪3-7-1）

【参加者】 全国160拠点の予選を勝ち抜いた

アート引越センターのムービングスタッフ

10チーム（1チーム2名、少なくとも1名は女性スタッフ） 計20名

【種目】 １. 運転技術（トラックの運転技術）

２. 梱包技術（家具などの梱包）

３. 運搬技術（冷蔵庫の運搬）

＜大会の模様＞

「ガラス棚・デスク・布団袋2点を、限られた資材 を工夫しながら安全かつ丁寧に収める、繊細な 『梱包技術』「狭路での走行から正確な駐車まで、誘導者との連携により安全性を追求する『運転技術』」「約90kg の家庭用冷蔵庫を、狭小空間においても安全かつ確実に運搬する、実用性と精緻さを兼ね備えた 『運搬技術』」家庭用冷蔵庫の運搬を大型ビジョンに移し観戦している様子