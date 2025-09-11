愛媛県第1号店！「ほっともっと」“ニッポンのお弁当を、愉しく。”がテーマの新デザイン店舗！『ほっともっと 松山枝松店』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年8月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」の“手づくり”で“あたたかい”という提供価値に加え、“楽しさ”や“ワクワク”を提供する『ニッポンのお弁当を、愉しく。』がテーマの新デザイン店舗、愛媛県1号店「松山枝松店」を9月7日(日)にオープンしました。

■新デザイン店舗のロゴマーク

「ほっともっと」のキーカラーである“赤色”を強調させたデザインで、街中で“赤色”を見かけた際に「ほっともっと」をイメージしていただきたいという想いを込めました。さらに、ツヤツヤと輝くおいしい“お米”をイメージしたマークには、ごはんに対する強いこだわりや、想いを表現しました。

■新デザイン店舗のこだわり

新デザイン店舗は、『ニッポンのお弁当を、愉しく。』をテーマに、明るい外観にワクワクし、お弁当を待っている間も店内空間をお楽しみいただき、そして手作りであたたかいお弁当を食べて、「ほっ」と心まであたたまっていただきたい、という想いを込めました。

外観は街中で“赤色”を見かけた際に「ほっともっと」をイメージしていただきたいという想いから、従来の「ほっともっと」に比べ、キーカラーである“赤色”を強調させた外観となっております。また、看板やガラス面に“お米”のマークを入れることで「ほっともっと」が“お米”にこだわりを持ったブランドであることを力強く表現しました。

内観は、明るさ、元気さをイメージしたデザインに仕上げ、壁面にあしらったメッセージには下記の想いを表現しました。

『Come Alive with OBENTO.』

あたたかいお弁当で、お腹がいっぱいになるだけでなく、心も元気に、気持ちもアガルという「ほっともっと」のお弁当を食べることで体験出来る価値を表現

『READY,SET,GO!』

「READY」

新鮮なお米を店舗で炊飯し、炊き立てを提供する、おいしいごはんへのこだわり

ネットで簡単に注文し、スマートに受け取ることが出来る手軽さ

「SET」

常に真新しく、豊富なラインアップの商品を注文が入ってからお店で手づくり、出来立てを提供

「GO!」

見ただけで食欲が沸いてくる出来立ての商品を持ち帰り、あたたかいお弁当の美味しさで感動出来る

■ほっともっと 松山枝松店 概要

愛媛県のみかんと「はっとむっと」

・住所：愛媛県松山市枝松4丁目1-11

・営業時間：10:00-24:00

■愛媛県新デザイン店舗オープン予定

・9月14日(日)オープン：松山東長戸店(愛媛県松山市東長戸4-6-14)

・9月23日(火)オープン：松前町筒井店(愛媛県伊予郡松前町大字筒井字中須賀361-3 )

・9月24日(水)オープン：西条公園通り店(愛媛県西条市朔日市字横黒69-2)

※オープン日は予告なく変更になる場合がございます