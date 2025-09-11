雑誌「MONOQLO」あったか毛布部門で2024年ベストバイに選ばれた「暖プラス　3つの効果であったか2枚合わせ毛布」が今シーズンも登場

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリオリジナルブランド「Athena Life（アテーナライフ）」から、「暖プラス ３つの効果」シリーズが2025年9月11日（木）、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて販売を開始します（一部店舗を除く）。

9月に入り、朝晩は徐々に秋の気配を感じられるようになってきました。今年の秋冬もコメリオリジナルブランド「Athena Life（アテーナライフ）」 では、進化した機能で抜群の暖かさを提供する「暖プラス 3つの効果」シリーズがラインナップを増やし、販売を開始いたしました。

暖かく快適に過ごせるのはもちろん、暖房に頼りすぎずに電気代も抑えられて省エネにもなる、これからの季節にうれしいアイテムです。ぜひお試しください。

■吸湿発熱素材であたたかいアテーナライフの「暖プラス 3つの効果」シリーズとは

繊維が汗などの水分を熱に変換することで、熱を発して暖かくなる吸湿発熱素材を使用したシリーズです。

保温と断熱をプラスした3つの効果でさらにあたたかい!

暖かさの秘密は、３層の中材

(1)冷気を遮断

宇宙服に採用される最先端技術を用いた材質「エアロゲルわた」が外部からの冷気を遮断し、内側の熱を逃しません。

(2)保温効果

中層のアルミシートが発生させた熱を逃がしません。

(3)吸湿発熱

吸湿発熱綿が湿度や汗を熱に変換し発熱することであったか!!

■商品概要

アテーナライフ 暖プラス ３つの効果であったか２枚合わせ毛布 シングル

雑誌「MONOQLO」あったか毛布部門で2024年ベストバイに選ばれました!

あたたかさへのこだわりがたっぷり詰まった3つの効果毛布。

是非その効果を実感してください。

・サイズ：約140×190cm

・価格：4,980円（税込）

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2432767/?aaprid=250911

暖プラス ３つの効果であったかＢＯＸパッド ダークブラウン シングル 100×200cm

敷パッドとボックスシーツが一体になった一枚二役の商品で、設置も洗濯も時短が叶う便利な商品です。

ゴム口で取り付け簡単、ズレにくい！

・サイズ：約100×200cm

・価格：3,480円（税込）

・URL： https://www.komeri.com/shop/g/g2432763/?aaprid=250911

アテーナライフ 暖プラス ３つの効果であったか敷きパッド シングル

・サイズ：約100×200cm

・価格：2,980円（税込）

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2432771/?aaprid=250911

今回ご紹介の商品以外にも、暖かさで選ぶコメリの「暖+シリーズ」

特集ページはこちら https://www.komeri.com/shop/e/e009026005005/?aaprid=250911

◆コメリオリジナルブランド「アテーナライフ」について

インテリア・寝装品・家具・生活雑貨の分野において、商品企画から原材料・加工・運搬・そして販売に至るまでを一貫してプロデュースし、住まいのトータルコーディネートをご提案する、使う人の立場に立って、使いやすさ・居心地のよさを追求し、機能と品質を兼ね備えたプライベートブランドです 。

URL：https://www.komeri.com/shop/e/e009001037003/?aaprid=250911

■来店前に店舗の在庫をチェック

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx?aaprid=250911

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1230店舗(2025月8月31日現在)

