販売部数No.1雑誌『ハルメク』が静岡県内初出店となる「ハルメク おみせ 遠鉄百貨店」を9月25日（木）にOPEN

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数 No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、50代以上の女性向けオリジナル商品を販売する「ハルメク おみせ 遠鉄百貨店」を、9月25日（木）に遠鉄百貨店 本館4階にオープンいたします。

（※1）日本ABC協会発行社レポート（2024年7月～12月）

※写真は店舗イメージ

雑誌『ハルメク』と一緒にお届けする通販カタログ「ハルメク おしゃれ」「ハルメク 健康と暮らし」で販売している商品を扱う実店舗「ハルメク おみせ」では、50代以上の女性のために開発したオリジナルのファッションアイテムやコスメ、インナーなどさまざまな商品を購入いただけます。全国の百貨店バイヤーが選ぶ「百貨店バイヤーズ賞」（主催：繊研新聞社）では、レディス部門において、2024年度に「新人賞」、2025年春夏に「キラリ賞」を受賞しました。

「ハルメク おみせ」はこれまで、東京、千葉、神奈川、埼玉、北海道、宮城、愛知、京都、大阪、広島、福岡、熊本、鹿児島など、全国に店舗網を拡大してきました。各店舗でお客様から高いご支持をいただいており、このたび、静岡県浜松市の「遠鉄百貨店」に新店舗をオープンすることになりました。静岡県内への出店は今回が初めてとなります。

静岡県で4万人以上の雑誌「ハルメク」読者・通販ご利用者と、遠鉄百貨店に来店されるお客様が、気軽に立ち寄り、実際に見て、触って、お試しいただき、お買い物を通じてハルメクワールドを一層楽しむことができる店舗を目指します。

「ハルメク おみせ 遠鉄百貨店」で販売する商品

ハルメク おみせは、徹底的にハルメク世代の声を反映して開発した、ファッション・コスメ・インナー・靴など多岐にわたる商品を販売します。

■ファッション

50代以降の女性から、「最近服が似合わなくなった」という声が聞かれますが、それは歳を重ねるごとに体型が変化し、一般の服のサイズが合わなくなっているという要因があります。お客様のサイズを定期的に計測し、世代に合うサイズを設定、体をきれいに見せる洋服などもご用意しています。また、さまざまなシチュエーションに適したバッグ、小物も取り揃えています。

■インナー

皮膚の水分量の低下、筋力、骨の衰えなど、歳を重ねるごとに生まれる変化からくる一般的な下着の締め付けやかゆみなどの問題を踏まえ、ハルメクでは肌負担を減らし、快適に日々を過ごしていただける50代以降の女性に向けたインナーを提供しています。

■コスメ

乾いた年齢肌をうるおすことを基本機能とし、さまざまなお悩みや、やさしい成分にこだわり開発したオリジナルコスメをご紹介。50代以降の女性のライフスタイルに合う使い方とともにご提案します。

■靴

人生100年時代「一生自分の足で歩き続ける」ことを目指し、理学療法士と共同開発したハルメクオリジナルの靴。「痛くない」を目指し「正しく歩ける、ラクに歩ける」靴づくりをしています。靴の機能性と気持ちが上がるデザインで、お客様のずっと自分の足で歩く人生を応援していきます。また、足の測定コーナーで、足のバランスや形状などを測定し、お客様にぴったりの靴をご案内します。

「ハルメク おみせ 遠鉄百貨店」オープン記念キャンペーン

ハルメク おみせ 遠鉄百貨店のオープンを記念して、ハルメク通販で大人気の「宝寿茶（60g）」をご来店いただいた先着100名様にプレゼントします。ハルメク通販で販売する「宝寿茶」は、18種の和漢素材を使用し、それぞれを丁寧に焙煎することで飲みやすさを追求しました。健康茶でも苦味がなくカフェインレスだからこそ、世代を問わず、ごくごく飲むことができます。この機会にぜひお試しください。

ハルメク おみせ おすすめアイテム

■ZU-BON by halmek（ズボン バイ ハルメク）シリーズ 7,990円～8,990円（税込）

シリーズ累計29万本（※2）突破！ 大人女性の体型の悩みを解消し、「ラクなのにいつもよりきれいに見える！」を叶えるハルメクのオリジナルブランド。伸縮性とハリのある生地で、よく伸びるのにシャキッと見えて、脚のラインがまっすぐキレイに。ぜひ店頭で実感してみてください。

（※2）2019年2月～2025年3月までの「美ムーブ(R)マチ」を使用したパンツの累計販売本数

■ハルメク 健康サポート・骨盤底筋サポートショーツ（通年用） 2,981円（税込）

シリーズ累計72万枚（※3）突破！ ハルメクと泌尿器科医師が共同開発したサポートショーツは、骨盤まわりの持ち上げ＆引き締めのW設計。締め付けず苦しさなしで、履くだけで骨盤底筋を意識づけできます。

（※3）ハルメク インナーカテゴリーにおける骨盤底筋サポートショーツシリーズの2016年10月～2025年1月までの売上累計枚数

■ハルメク 薬用美肌ヴェール 2,970円（税込）

“素肌っぽいのにキレイに見える”と大人気。くすみや色ムラを自然に飛ばすプリズムパールが、つけたての明るさをキープします。カバーするだけでなく高いスキンケア効果があるのも乳液ならでは。シミ予防（※4）・しわ改善・ハリ対策もできます。

（※4）メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

■ハルメクの靴 新商品「たったまま履ける防水スニーカー」、遠鉄百貨店限定で先行販売！

シリーズ累計販売9.1万足（※5）突破！

人生100年時代「ずっと自分の足で歩き続ける」ことを目指し、理学療法士と共同開発をしたハルメクオリジナルの靴。「正しく歩ける、ラクに歩ける」を目指した靴づくりをしています。靴の機能性と気持ちが上がるデザインで、お客様のずっと自分の足で歩く人生を応援していきます。

（※5）2020年10月～2025年7月の「ハルメクの靴」シリーズ累計販売足数

「ハルメク おみせ 遠鉄百貨店」オープンに際して（事業責任者 勝谷 進）

「ハルメク おみせ」は、「ハルメク」の通販カタログの中から厳選したアイテムをピックアップし、実際に手に取ってご覧いただき、試着や確認ができるお店です。カタログ掲載商品に加え、店舗限定のオリジナルファッションも取り揃え、50代以上の女性のみなさまがより豊かに暮らせるライフスタイルを提案していきたいと考えています。

「ハルメク おみせ」は、これまで全国13都道府県に展開し、出店しているフロアでの売上は常に上位に位置するなど、多くのお客様にご支持いただいています。

カタログだけではお伝えしきれない商品の魅力やサービスを、ぜひ店頭で直接体感いただきたいと思っています。お客様にとって心地よい「リアル店舗」のあり方を追求し、浜松でも末永く愛されるお店づくりを目指していきます。

■店舗情報

・店舗名 ：ハルメク おみせ 遠鉄百貨店

・所在地 ：〒430-8588 静岡県浜松市中央区砂山町320-2 遠鉄百貨店 本館4階

・電話番号：0120-15-8220（ハルメク おみせ お問合せ専用）

・URL ：https://www.endepa.com/floor/l6ccigr1rg

https://ec.halmek.co.jp/shop/e/eomise/

販売部数No.1「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログと、オンラインでの通信販売を行っています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/

HALMEK up ： https://halmek.co.jp/