旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、海外旅行が＼18,800からおトクなオクトーバーSALE開催決定！

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』では、秋の旅行を先取りできる「オクトーバーSALE」を2025年9月18日（木）から開催することを決定しました。本セールでは、\18,800～のおトクなツアーをたっぷりご用意しています。

◆オクトーバーSALE 特設ページはこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

■セール開催の背景

2025年も終盤に差し掛かり、「クリスマスシーズン」や「年末年始」「卒業旅行」などの旅の計画をする方が増えてきています。特に、年末年始や卒業旅行のような混雑が予想される時期の旅行は、早めの予約が安心です。

そこで、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』では、これからの時期の旅行が、おトクに予約できる「オクトーバーSALE」を開始いたします。

今回のセールでは、これからの季節にぴったりな韓国やヨーロッパエリアのツアーをはじめ、年末年始や卒業旅行といった、特別な旅の計画にも最適なプランをご用意しています。人気の渡航先も、特別価格でご予約いただけるチャンスです。秋冬旅行のご検討はもちろん、先の予定も早めにご計画いただける、このおトクな機会をぜひご活用ください。

■オクトーバーSALE概要

NEWTだからこそ実現できる、おトクで質の高い海外旅行および国内外の宿・ホテルを多数ご用意しています。

開催期間：9月18日 (木) 12:00 ～ 11月1日 (土) 11:59 まで

主な内容：

海外ツアーが \18,800～

10月～11月の秋冬シーズンにぴったりな、韓国やヨーロッパエリアを豊富にラインナップ

年末年始や卒業旅行にもおすすめな、SALEツアーも幅広くご用意

◆オクトーバーSALEページはこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

