リクロマ、「サステナブル経営WEEK」に出展 ｜サステナビリティ開示対応を支えるコンサルティング＆E-learningソリューションを紹介
サステナビリティ経営支援を行うリクロマ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤貴大）は、2025年9月17日（水）～19日（金）に幕張メッセで開催される「サステナブル経営WEEK」 内の「第7回 脱炭素経営EXPO」に出展いたします。
事前登録はこちら :
https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1468108568853796-Z0N
⬛︎出展の背景
脱炭素経営において、Scope3削減や国際的な開示対応（TCFD、CDP、SBTなど）は、もはや大手企業だけの課題ではなく、サプライチェーン全体に広がる経営テーマとなっています。しかし、多くの企業が「どこから手をつければいいのか」「社内にどう浸透させればよいのか」で足踏みをしているのが現状です。
リクロマは、こうした課題を抱える企業に対し、算定・目標設定の実務支援だけでなく、役員や全社に浸透させるための教育・伴走支援を提供してきました。本展示会では、その具体的なソリューションを紹介し、気候変動対応を推進する第一歩をサポートします。
⬛︎出展内容
弊社ブース（小間番号 E29-29）では、環境対策や気候変動対応に関する悩みを解決するための支援サービスを紹介します。
- 専門知識の分かりやすい解説TCFD・CDP・SBTなどの枠組みを基礎から整理し、制度対応に必要なポイントを明確にします。
- 具体的な行動計画の立案Scope3削減ロードマップ策定やサプライヤーエンゲージメントの実務を、事例に基づいてご提案。
- 社内浸透を支える教育プログラムCSR・IR・広報・サステナビリティ担当者向けに、役員や全社に効果的に伝える方法をアドバイス。E-learningを活用した全社員教育の仕組みもご覧いただけます。
本展示を通じて、「戦略立案から社内浸透まで一貫したサポート」を実感いただき、Scope3削減を次のステージへと進めるためのヒントをお届けします。
⬛︎脱炭素経営EXPO 開催概要
会期：2025年9月17日（水）～9月19日（金）10:00～17:00
会場：幕張メッセ
出展情報：出展情報詳細(https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-f3b79a35-4301-46f1-842f-7111469592b3.html#/)
ブース番号：E29-29
事前登録はこちら :
https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1468108568853796-Z0N
リクロマ株式会社について
リクロマ株式会社は、気候変動・サステナビリティ領域における戦略設計と情報開示の専門ファームです。制度対応にとどまらず、「なぜ・何を・どう伝えるか」を軸に、企業が社会との関係性を再設計できるよう支援しています。CFP算定支援をはじめ、200件超の開示支援実績と、Eラーニング事業による知の普及を通じて、企業活動と地球環境のより良い関係性をともにつくるパートナーとして伴走しています。
■会社概要
商号 ： リクロマ株式会社
所在 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル6階
代表者名： 加藤 貴大
設立 ： 2018年 4月
HP ：https://rechroma.co.jp/
■本件に関する問い合わせ先
リクロマ株式会社
Tel：03-4400-4893
Mail：mkt@rechroma.co.jp