BASF、電気自動車の保護性能を向上させる低導電性クーラント（LECC）、GLYSANTIN® ELECTRIFIED®を発表
新クーラントは2025年10月1日より施行される中国の最新の国家規格(GB規格)に準拠
このイノベーションにより、液体の分解や水素発生を抑え、電池故障リスクを低減
中国・上海のBASF浦東拠点にて生産
BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）は電気自動車の電池システムの安全性および安定性を向上させる新たな低導電性クーラント（LECC＝Low electrical conductivity coolants）、GLYSANTIN® ELECTRIFIED®の販売を開始しました。このクーラントは、2025年10月1日より施行される中国の新たなGB 29743.2-2025規格に準拠しており、電池故障に関連するリスクを軽減するよう設計されています。これにより車両の安全性と耐久性が向上します。
BASFのLECCは、高電圧部品にさらされても低く安定した電流を維持し、液体の分解や水素発生を最小限に抑えます。 こうした特性により、過熱や火災、爆発の防止に寄与し、電池の安全性と長期安定性を高めます。さらに、今回新たに開発されたクーラントは、優れた腐食防止性能と各種材料との適合性を備えており、SGSや中華人民共和国交通運輸部傘下のRATTCといった外部試験機関からの認証を取得しています。
BASFのアジア太平洋地域、燃料・潤滑剤ソリューション事業部のバイスプレジデント、マティアス・ラングは次のように述べています。
「改訂された最新の国家規格に完全に準拠した、これらの革新的なクーラントを提供できることを大変うれしく思います。この成果は、電気自動車の安全性向上を目的として、中華人民共和国交通運輸部、主要研究機関、自動車メーカー、BASFを含む業界関係者が新たなGB規格の確立に向けて協力した取り組みを反映したものです。」
新エネルギー車市場で最大規模を誇る中国でBASFは、上海・浦東拠点において、新たなLECCの生産を開始しました。この取り組みは、地域および現地市場に合わせたBASFの戦略を加速させるとともに、BASFのグローバルな研究開発力と現地での事業展開との相乗効果を明確に示すものです。
中国・上海にあるBASFの研究所にて、研究者らが新開発の低導電性クーラント（LECC）の色見本を評価。
「このLECCはまず、お客様の関心が最も高い中国市場に焦点を当てて販売いたします。中国以外の地域で需要が高まった際には、当社のグローバルなネットワークと技術的専門知識を活かし、お客様にシームレスなサービスを提供してまいります」と、ラングは述べています。
1929年に初めて特許を取得したBASFのGLYSANTIN®は、パワートレイン技術における安全性、性能、長寿命化に重点を置いており、その製品群には、電池および燃料電池の冷却のための革新的なソリューションに加え、低カーボンフットプリントとサーキュラー・エコノミーのソリューションを取り揃えています。特に、GLYSANTIN® ELECTRIFIED®は、現在および将来の運転システム向けの高品質なクーラントを提供し、包括的な保護を実現します。
詳しい情報は https://www.glysantin.com/global/en をご覧ください。
※この資料はBASFが2025年9月10日に上海で発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。
※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。
■BASFの燃料・潤滑剤ソリューション事業について
業界をリードする技術的専門知識、包括的な製品ポートフォリオ、そしてグローバルな事業展開により、私たちはさまざまな業界のお客様をそれぞれの市場に近い場所でサポートしています。エンジンクーラントやブレーキ液、合成ベースストック、潤滑剤添加剤、燃料性能パッケージ、ポリイソブテンなど、自動車産業、潤滑油産業をはじめとする様々な産業向けのソリューションを提供しています。
詳しい情報は https://www.basf.com/fuel-lubricant-solutions をご覧ください。
■BASFについて
BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追及しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約112,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2024年のBASFの売上高は653億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報は https://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
BASFジャパン広報事務局 （カーツメディアワークス内）
TEL: 03-6427-1627
basf@kartz.co.jp