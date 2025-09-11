7つの美食と絶景を巡るイチ推しコースを長崎県「食」の魅力発信総合ポータルサイト「ながおし」で公開中！

「美食と絶景の街、長崎。」 7つの美食と絶景を巡るイチ推しコースを、

長崎県「食」の魅力発信総合ポータルサイト「ながおし」で公開中！

長崎県は、長崎県「食」の魅力発信総合ポータルサイト「ながおし」にて長崎県内の美食と絶景の魅力を紹介する新コンテンツを公開しました。

「美食と絶景の街、長崎。」というコンセプトのもと、「美食」と「美食を育んだ風光明媚な絶景」が織りなす県内地域の魅力を7つのコースで紹介しています。

美食と絶景を巡る「美食/百景繚乱」

異国文化と交差する暮らしとともに脈々と続いてきた多様な食文化や、山・海が育んだ豊かな恵みにこだわり、大切にしてきた長崎ならではの「美食」。そして、美食たる所以でもある、土地ならではの美しさがわかる「絶景」を交えながら、7つのコースとして紹介します。

美食と絶景を巡る - 【公式】ながおし｜美食と絶景の街、長崎。

各地区のテーマと取材先

「ながおし」について

本サイトは、『美食と絶景の街。長崎』をコンセプトに長崎ファンになり得る県外消費者が欲しいと思う情報を戦略的に届けることを目的として、デジタルマーケティングの手法を使って情報発信の効果分析・仮説検証、情報発信の最適化を図るために運営をしております。

あわせて約2.5万人のフォロワーを有する公式Instagram（@nagaoshi_nagasaki）とも連携し、長崎県内各地の「食」の魅力を日々発信しています。

また、来週には長崎ファンが県産品を実際に購入できる場として、長崎県公式オンラインショップ「ながおしセレクト」を楽天市場に開設予定です。

・長崎県「食」の総合ポータルサイト「ながおし」（https://nagaoshi.pref.nagasaki.jp/）

・ながおし公式Instagram @nagaoshi_nagasaki (https://www.instagram.com/nagaoshi_nagasaki/)